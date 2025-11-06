Entre la lluvia de críticas que le cayó a Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, por insultar y maltratar a Fátima Bosch, Miss México, Aitana Carolina Jiménez, Miss Grand Spain 2025, alzó la voz para pedir empatía para el organizador de evento.

"Creo que la intención no era humillar a nadie, sino recordar las reglas y expectativas de la organización", escribió la reina de belleza española en sus redes sociales.

"Reconocemos que el Sr. Nawat se disculpó públicamente por el incidente, señalando que algunas de sus acciones pueden no haber sido las más apropiadas y que lamenta si alguien se sintió incómodo o afectado", dijo Aitana Carolina.

Aunque ella no es la representante de España para el 74 certamen de Miss Universo que se celebrará en Tailandia, la joven quedó dentro del Top 5 de las finalistas del Miss Grand International que también fue organizado por Nawat Itsaragrisil y que recientemente se celebró en Bangkok, siendo uno de los concursos de belleza que han tomado fuerza en la última década.

El mensaje de Miss Grand España surgió en medio del respaldo y apoyo internacional que ha recibido Fátima Bosch luego de que durante la transmisión en vivo de la ceremonia de bandas Nawat Itsaragrisil amedrentara a la tabasqueña pidiendo al equipo de seguridad que la sacar del salón luego de llamarla "tonta" y levantarle el tono de voz.

Foto: Aitana Carolina / IG

Cabe destacar que, tras la presión mediática, el organizador de Miss Universo Tailandia en varias ocasiones públicamente entre lágrimas se ha disculpado y justificado su reacción.

Sin embargo, tras el incidente Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, condenó los hechos y anunció que la participación de Nawat dentro del certamen será "muy limitada o nula”.