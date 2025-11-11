Meghan Markle teme perder su título de duquesa luego de que su cuñado, el príncipe William ascienda al trono, por lo que estaría preparando una batalla legal en su contra.

La preocupación sobre lo que ocurrirá con sus títulos reales en el futuro se ha instalado en la vida de Meghan Markle, y es que teme que William le retire sus títulos reales, incluido el de duquesa de Sussex una vez que asuma el trono.

Según fuentes cercanas a Markle, la exactriz de Suits analiza posibles acciones legales para proteger su estatus dentro de la familia real en contra del heredero al trono de Inglaterra.

De acuerdo con personas de su círculo cercano, Meghan, de 44 años, entró en “pánico” y ha desarrollado una actitud “desafiante” tras la reciente decisión del rey Carlos III de despojar a su hermano, el príncipe Andrés, y a su exesposa Sarah Ferguson de sus títulos, ya que cree que también le pueden quitar sus títulos como un “ajuste de cuentas” por parte de su cuñado.

Según se informó, William apoyó la decisión de su padre de quitarle los títulos reales a Andrés ya su exesposa Sarah Ferguson por sus vínculos destapados con el criminal pedófilo Jeffrey Epstein.

Dentro de este contexto, Meghan cree que William hará lo mismo con sus títulos y los de su esposo, el príncipe Harry como una forma de vengar la mala reputación que sus declaraciones y acusaciones le crearon a la familia real después de abandonar la institución en 2020.

Una fuente reveló que Meghan está convencida de que William, tras convertirse en rey, le quitará sus títulos, pero ella ha dicho: “Nadie me va a quitar mi 'Duquesa’”, señaló la fuente. “Para ella, es mucho más que un título; está ligado a quién es, a lo que ha construido y a cómo la ve el mundo. Perderlo sería como ser borrada de la historia por completo”.

Desde que creó sus negocios en California, Meghan ha sido criticada por expertos reales y por la misma familia real por sacarle provecho a su posición y a los títulos que le dio la reina Isabel II para ganar fama e intentar conducir al éxito sus proyectos.

Fuentes cercanas a Meghan y Harry afirman que el éxito de ambos, pero en especial el de Meghan, se debe a que han explotado su condición de duques para construir una marca global.

“Los títulos siguen teniendo una enorme importancia. Gran parte de la influencia de Meghan y Harry, en los medios de comunicación, en los negocios, en su labor benéfica, proviene de ser los duques de Sussex. Sin eso, la dinámica cambia por completo. Meghan entiende lo que está en juego y está preparada para defenderse en los tribunales si fuera necesario”, comentó la fuente en una charla con el medio Radar Online.

Un amigo de la pareja Sussex detalló que la situación de Andrés, siendo un príncipe directo, que perdió su título y todos los beneficios que tenía, fue un “despertar” para Meghan, ya que se dio cuenta que ningún título real o lugar en la familia está asegurado.

“Ver cómo Andrew lo perdía todo y se convertía en Andrew Mountbatten-Windsor fue una llamada de atención. Meghan lo ha interpretado como una clara advertencia de que ningún título está garantizado. Si alguien intenta arrebatarle el suyo, no se quedará callada”, apuntó el amigo.

Desde hace unos meses se ha comentado que William planea reducir la monarquía en cuanto asuma el trono, esto incluye que retire varios títulos reales, en especial los de su hermano y los de su cuñada debido a los conflictos que sostiene con ellos.

En caso de que William lleve a cabo estos planes, Meghan piensa en llevar el asunto a una batalla legal para defender lo que es suyo.

Según se afirma: “A Meghan nunca le han faltado ambición ni empuje, y es absolutamente implacable. Si se siente acorralada, contraatacará con fuerza, ya sea por la vía judicial, mediática, por lo que sea necesario. A pesar de que se hable mucho de dejar atrás la vida real, esos títulos siguen siendo su pilar. Ella y Harry lucharán con uñas y dientes para conservarlos”.