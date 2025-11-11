La piloto y periodista Lauren Sánchez usó uno de sus vestidos más “reveladores” para asistir a la fiesta de cumpleaños número 70 de Kris Jenner, la madre de las Kardashian.

Lauren Sánchez, de 55 años de edad, deslumbró ataviada con un espectacular vestido transparente de malla negra. La prenda dejó a la vista su lencería y el escote infinito al frente.

El vestido de la esposa de Jeff Bezos se ceñía al centro y tenía mangas largas que daban la ilusión de que usaba una capa. Ella misma compartió las fotografías de su outfit en Instagram Stories.

Lauren Sanchez Bezos showing some cheeks at Kris Jenner birthday party 🎈 pic.twitter.com/NIkbg4OtPF — pop culture (@cocoharris00) November 10, 2025

Completó su outfit con enormes gargantillas de diamantes, su espectacular anillo de compromiso y un maquillaje discreto que resaltó sus labios con gloss. Sus estilistas peinaron su cabellera en ondas.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez alojaron la fiesta en su increíble “mega mansión” de Beverly Hills en Los Ángeles, California. Así que también fueron protagonistas de la velada.

La fiesta por los 70 años de Kris Jenner fue un desfile de celebridades. Además de sus famosas hijas –Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie–, asistieron Justin Bieber, Beyoncé, Mariah Carey, Vin Diesel, Snoop Dog, Mark Zuckerberg. Se dice que hubo alrededor de 300 invitados.

La aparición de Lauren Sánchez y Jeff Bezos se da meses después de su espectacular boda en Venecia, descrita por muchos como la “boda del siglo”.

El enlace tuvo lugar en la isla de San Giorgio Maggiore, con cerca de 200 invitados VIP, entre ellos Oprah Winfrey, las hermanas Kardashian, Ivanka Trump, Usher y Orlando Bloom.

Además de ser una figura destacada en el mundo del espectáculo, Lauren Sánchez es piloto, periodista y escritora. Actualmente promueve su libro The Fly Who Flew to Space, inspirado en sus propias vivencias con la dislexia y los desafíos que enfrentó en su infancia.

En entrevistas recientes, Lauren ha compartido cómo una profesora cambió su vida al detectar su dificultad de aprendizaje, lo que la llevó de ser una estudiante con bajo rendimiento a graduarse con honores en la Universidad del Sur de California (USC) y convertirse en periodista.