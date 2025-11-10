Kim Kardashian presumió su impactante figura en la playa de una isla privada en el Caribe, a la que viajó para celebrar el cumpleaños número 30 de su hermana Kendall Jenner.

La socialité compartió en Instagram varias fotografías en las que presumió su lujoso viaje; en una de las imágenes, lució un arriesgado traje de baño negro con estoperoles plateados, compuesto por un sostén con tirantes finos tipo halter y escote pronunciado, además de un bikini de cintura baja para mostrar su silueta de reloj de arena y su abdomen tonificado.

En las fotos, su rostro se mostró definido con maquillaje bronceado, ligeras sombras marrones en los párpados, blush y labial nude, mientras que su cabello negro azabache se mostró peinado con dos trenzas cubiertas con una pañoleta grisácea.

En otras imágenes se dejó ver luciendo unas gafas negras de gran tamaño y sandalias de tacón con cordones sobre los tobillos.

Su actividad en redes sociales ocurre después de revelarle a sus fanáticos que todavía no se convierte en una abogada de forma oficial, ya que todavía no aprueba el examen. En una publicación de Instagram, la celebridad escribió: “Bueno... todavía no soy abogada. Sólo interpreto a una muy bien vestida en la televisión”.

“Seis años en este camino del derecho, y sigo con todo hasta que apruebe el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme, solo más estudio e incluso más determinación”, agregó. “Sigo comprometida hasta que apruebe el examen de abogacía”.

Kim, quien inició su carrera como abogada en 2019, continuó agradeciendo a “todos los que me han apoyado y animado en el camino hasta ahora”.

Cabe destacar que Kim hizo referencia en su comentario a su nueva serie All’s Fair, donde interpreta a una abogada de divorcios que crea su propia firma junto a varias poderosas colegas. Se sabe que su papel está inspirado en la abogada que la divorció de Kanye West.

Además de su participación estelar, la serie cuenta con un elenco de alto perfil de Hollywood, con nombres como Naomi Watts, Glenn Close, Sarh Paulson y Niecy Nash. De acuerdo con los informes, la producción tendrá invitados especiales como Brooke Shields, y Elizabeth Berkley.

Mientras continúa sus intentos de convertirse en una abogada real, Kim se ha enfocado en sus hijos, su carrera empresarial y en divertirse con el resto de su familia.

Kim Kardashian asistió a la gran fiesta del 70 cumpleaños de su madre Kris Jenner el sábado por la noche, llevada a cabo en la mansión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez de Beverly Hills, California.

La fiesta, que atrajo a un gran número de celebridades de alto perfil, incluyendo al príncipe Harry, Meghan Markle, Oprah Winfrey, Hailey y Justin Bieber, Beyoncé, Paris Hilton, Chris Rock, Sarah Paulson y todos los hermanos de Kim, tuvo una temática de James Bond, el icónico agente 007.

Kim lució uno de los icónicos looks de Halle Berry de Muere otro día para la fiesta, deslumbrando con un sexy conjunto morado que acaparó miradas.