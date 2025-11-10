En plena reunión familiar, Angélica Vale se enteró que su esposo Otto Padrón presentó la demanda de divorcio en Estados Unidos tras 14 años de matrimonio.

La cantante y conductora abrió este lunes su corazón durante el programa radiofónico "La Vale Show". Entre lágrimas y con la ilusión de festejar este martes sus 50 años junto a sus hijos, tuvo que salir a confirmar los rumores que se desataron este fin de semana.

"Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón, el papá de mis hijos, puso la demanda de divorcio igual que ustedes ayer cenando con él", dijo con la voz entre cortada, además, reveló desde hace ocho meses vivían separados, pero que no había dado a conocerlo porque estaba cuidando la integridad de sus hijos, Angélica y Daniel.

La actriz reconoció que, pese a que un periodista del medio del espectáculo le había buscado para corroborar el dato, ella no tomó la llamada por desconocer que ya se había iniciado el proceso legal.

Angélica Vale detalló que el cubetazo de agua fría le llegó "c enado con él en familia y unos amigos. Así fue como me llegó la noticia por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani (sobre el divorcio)".

La hija de Angélica María comentó que la noticia le impactó porque apenas el viernes Otto le había dicho que en los siguientes días iniciaría con el trámite.

Sin embargo, tras difundirse imágenes de la solicitud presentada en Estados Unidos, Otto Padrón le dijo estar sorprendido.

"Así es como me entero, él me dice que sus abogados... que él tampoco sabía que iba a meter los papeles una semana antes de mi cumpleaños", relató con lágrimas en los ojos.

"Se nos olvidó regalar la plantita", dijo al respecto.

"Mañana cumplo 50 años...y por algo pasan las cosas. Despido esta mitad de siglo dándole la bienvenida a una nueva etapa", confesó tratando de conservar la sonrisa que la caracteriza.

Pese a expresar su tristeza y consternación por lo que estaba pasando en su vida personal no reveló las causas por las cuales se estaba divorciando.

Aunado a ello, en sus redes escribió su postura en el tema donde destacó el amor hacia sus hijos, agradeció las muestras de cariño que ha recibido, y aseguró que estará bien tras afrontar este capítulo de su vida.

"Ustedes saben que Angélica y Daniel son el centro de mi mundo. Quiero seguir siendo un ejemplo para ellos. Primero, como una madre dedicada y amorosa con ellos, pero también como una mujer que sale adelante sin importar la circunstancias", escribió.