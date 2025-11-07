Luego de que las redes explotaron porque Fátima Bosch fue ignorada por la marca tailandesa Kathy Labz, una de las patrocinadoras de Miss Universo 2025, en una entrevista grupal, la empresa está haciendo control de daños.

El momento incómodo que vivió Miss México luego de que los conductores evitaran pasarle el micrófono llegó hasta las plataformas digitales de la empresa tailandesa donde el fandom mexicano está haciendo lo mejor sabe: defender a una compatriota.

Y tal parece que la presión está dando resultados.

Aunque la empresa de cuidados de la belleza se había limitado solo a postear sobre sus beneficios, empezó a publicar reels e historias de las concursantes a Miss Universo hablando de ellos.

En estas publicaciones sí incluyeron a Fátima Bosch. De hecho, Kathy Labz subió el video no sólo como historia sino destacaron el clip como su principal publicación en TikTok.

"Un agradecimiento especial a la hermosa Miss México por este dulce clip. ¡Estoy tan feliz de que lo hayas disfrutado y me encanta ver tu sonrisa!", mencionó la marca tailandesa.

Aunado a ello, el fandom mexicano y de otros países han usado este posteo no sólo para apoyar a Fátima Bosch sino también para destacar que es el video con más vistas que tiene Kathy Labz.

"FÁTIMA les levantó el evento, adoro los finales felices", dijo Gaby Corona.

Otra fan escribió: "¿Ven que les cuesta? Así se trata a una mujer y reina". La usuaria Dalila comentó: "¡Cuidadito con nuestra niña eh!"

Aunque hubo quienes hasta con captura de pantalla recordó el desaire público hacia la tabasqueña.

Foto: TikTok / Kathy Labz

"Aja y aquí por qué no le pasaron el micrófono, ¿eh?"

"Lo hicieron por quedar bien, no por otra cosa, porque en el momento de la entrevista la hicieron menos", comentó alguien más.

Aunque el video fue tomado durante el evento de Kathy Labz en este se destaca la participación de Fátima Bosch luciendo un vestido color ivory de lentejuela, donde disfruta de su bebida.

Foto: TikTok / Kathy Labz

Desde que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia insultó a Miss México durante la ceremonia de bandas toda esta semana, el certamen ha estado bajo la lupa no sólo de los amantes de los concursos de belleza también de los cibernautas que incluso han puesto en duda las disculpas que el empresario tailandés ha intentado ofrecer en medio de un par de lágrimas.