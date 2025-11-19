Melania Trump y Georgina Rodríguez opacaron a los invitados a la cena de estado, llevada a cabo en la Casa Blanca, con invitados estelares como Cristiano Ronaldo y el príncipe saudí Mohammed bin Salman.

Ambas bellezas aparecieron en la velada luciendo sus mejores y más lujosos vestidos, cada una de la mano de sus parejas: Melania con Donald Trump y Geo con su prometido, Cristiano Ronaldo, que fue uno de los invitados especiales.

Siendo el epítome de la elegancia y de la moda lujosa, Melania Trump fue fotografiada luciendo un impresionante vestido de noche verde esmeralda, diseñado por Elie Saab, de 3 mil 350 dólares , con escote strapless, con detalle drapeado sobre el torso y falda circular hasta los tobillos.

Le sumó un par de zapatillas de tacón negras, además de pendientes de diamantes y anillos a juego en ambas manos. Su belleza se vio resaltada con maquillaje en tonalidades bronceadas y su cabello se mostró peinado de lado con suaves ondas.

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca. Foto: AFP

Por su parte, Georgina Rodríguez llegó a la cena ataviada con un maxivestido azul marino, estilo bodycon, con cuello alto, mangas largas, espalda descubierta y ajuste en la cintura que ayudó a definir su trabajada silueta curvy.

El vestido fue una nueva versión del vestido que Hilary Swank lució cuando ganó el Óscar en 2005 por la película Million Dollar Baby, diseñado en su momento por Guy Laroche.

Al look le sumó un par de zapatillas de tacón de aguja, pendientes de diamantes con zafiros y el millonario anillo de compromiso que Ronaldo le entregó hace unos meses.

Complementó su elegante apariencia con su cabello oscuro peinado con raya de lado y en un moño alto; su maquillaje estuvo compuesto por labial nude, blush rosado, sombras ahumadas y un fino cat eye.

A la cena se unió también los empresarios Elon Musk y Greg Brockman, Donald Trump Jr., Gianni Infantino, presidente de la FIFA; David Ellison y el príncipe heredero de Arabia Saudita.

Durante un discurso de bienvenida, Donald Trump destacó su encuentro con Cristiano Ronaldo y lo elogió por su trayectoria en el futbol internacional. El presidente señaló que su hijo Barron Trump tiene una especial admiración por el portugués y dijo que se lo había presentado previo a la cena.

“Barron tuvo la oportunidad de conocerlo. Y creo que ahora respeta un poco más a su padre, simplemente por el hecho de que yo te lo haya presentado”, dijo Trump durante la velada.

La visita de Cristiano Ronaldo y su prometida a Washington ocurre previo al inicio del Mundial 2026, que se llevará a cabo entre Estados Unidos, México y Canadá y que marcará la despedida del futbol internacional del astro portugués.