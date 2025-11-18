Después de que se revelara que Otto Padrón solicitó le el divorcio a Angélica Vale los rumores sobre el origen de la separación empezaron a bombardear las redes sociales a tal grado que la propia actriz salió hablar del tema.

La noticia del rompimiento de esta pareja , que tenía 14 años casados, se dio a conocer la semana pasada y desde entonces se señaló a la comediante de supuestamente haberle sido infiel a su esposo, pero esto último fue desestimado recientemente por el conductor Javier Ceriani, quien ha dicho que es amigo de ambos.

Aunque tanto Angélica como Otto han mantenido en secreto la razón de su divorcio para proteger la integridad de sus hijos, surgen rumores sobre las causas, esta vez señalan que Otto Padrón podría haberle sido infiel a la cantante.

Durante la transmisión del programa "Sale el Sol", Gustavo Adolfo Infante dijo que a la expareja de Angélica Vale se le estaría relacionando sentimentalmente con una mujer que lleva a sus hijos a la misma escuela en la que están los de la actriz, razón por la que se estarían divorciando.

" Ahora también de Otto se dice que anda con una señora del mismo colegio de los hijos. Se dice, no tenemos la comprobación... Con una señora que es mamá de unos compañeros de los hijos de Otto y Angélica de la escuela ", comentó el periodista de espectáculos.

¿Qué dice Angélica Vale sobre los señalamientos de infidelidad?

Debido a que las especulaciones en torno al divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón siguen en aumento, en su programa de radio que se transmite en Estados Unidos, la actriz salió a defenderse.

Lamentó que haya señalamientos en su contra y pese a ello, y por recomendación de sus abogados, por el momento guardará silencio dado a que está en medio del proceso legal de la separación, la cual ocurrió desde abril de este año y recientemente Otto presentó los documentos ante un juez en Los Ángeles.

" No voy a hablar no porque no tenga cómo defenderme , sino no voy a hablar primero porque mis abogados me han dicho que no hable, y dos, porque yo nunca he estado en escándalos", comentó.

La actriz de la "Fea más bella" afirmó que más adelante revelará porque se está divorciando: "Y a me tocará mi momento de decir mis versiones, bueno, mi versión, de decir las razones por las cuales llegamos a tomar esta decisión , pero yo nada más les quiero recordar a toda esa gente que habla por hablar, que habla juzgando sin saber que ojalá nunca a sus hijos les hagan los que ustedes le hacen sin querer a los míos".

¿Cómo se enteró del divorcio Angélica Vale?

El pasado lunes 10 de noviembre, Angélica Vale reveló que se enteró de Otto Padrón le había solicitado el divorcio, durante el fin de semana mientras estaba cenando con él y su familia.

Hecho que la tomó por sorpresa pese a que tienen más de siete meses separados, pero seguían conviviendo por sus hijos.

Dijo que él también dijo haber estado sorprendido y le dijo que fue su equipo de abogados quienes dieron seguimiento al proceso. Situación que ha sido cuestionada tanto en redes como por varios periodistas del mundo del espectáculo.

Angélica dijo que la notificación de divorcio le llegaba a días de cumplir 50 años, y entre lágrimas, reconoció que su matrimonio se había terminado.