Luego de que Angélica Vale se enterara por los medios de comunicación que Otto Padrón había pedido el divorcio mientras cenaba con él, ahora se revela que en la demanda se establece que sea la actriz quien cargue con los gastos del proceso legal.

De acuerdo con la revista People en Español, la solicitud de la disolución del vínculo matrimonial de 14 años fue presentada en una corte en Los Ángeles, California.

En ella, se detalla desde el arreglo económico al que el exesposo de la también conductora busca hasta el régimen de convivencia con sus hijos.

Sobre el acuerdo económico, Otto Padrón presentó en su demanda que el juez no designe una pensión conyugal, dado que el 10 de febrero de 2011, ambas partes firmaron un acuerdo prenupcial en el que acordaron que de estar en esta situación no se solicitaría.

Además, de que pide que cada quien conserve su propio patrimonio dado que no tienen bienes en común.

Otto Padrón también solicita que Angélica Vale sea quien cubra con los costos del proceso legal y honorarios de los abogados, aunque no ahonda en los detalles de este punto.

Sobre la custodia de sus hijos, Angélica y Daniel, Otto propuso que se comparta a la mitad, tanto la legal como la física.

Haciendo que el tiempo de los menores se divida entre semana para poder estar con ambos padres la mayor parte del tiempo.

Quedando de la siguiente manera:

Lunes a miércoles con una de las partes

Miércoles a viernes con la otra

Fines de semana por turnos

Las vacaciones de verano serán compartidas (dos semanas cada quien)

serán compartidas (dos semanas cada quien) Días feriados se acordarán según sea el caso.

La entrega de los hijos deberá realizarse en el domicilio de uno de los padres, escuela o campamento

Asimismo, Padrón estableció reglas de convivencia con las que busca que Angélica Vale esté de acuerdo, entre las que se mencionan:

No usar a sus hijos como mensajeros No exponerlos al humo de cigarro o marihuana No hablar mal de los progenitores frente a los menores No discutir asuntos legales frente a ellos Ambos padres deberán tener licencia de conducir vigente y seguro En caso de salir de viaje con ellos, el padre de familia deberá tener un permiso escrito del otro para ello

En la demanda de divorcio que el equipo legal de Otto Padrón presentó una semana antes del cumpleaños 50 de la cantante se precisa que la pareja se separa por "diferencias irreconciliables".

¿Cómo se enteró Angélica Vale del divorcio?

Cabe recordar que este fin de semana se desató el rumor en medios de espectáculos que Angélica Vale iba a divorciarse de su esposo, por lo que este lunes la actriz salió a aclarar los hechos.

En un video, en el que por instantes la actriz rompió en llanto, detalló qu tenían ocho meses viviendo separados, pero que seguían saliendo y viajando en familia por los niños.

Que apenas el pasado viernes, Otto le dijo que iniciaría con el proceso legal por lo que le cayó de sorpresa que el domingo, durante una cena con él, amigos y familia , en una de las notificaciones de su expareja se anunciara la ruptura.

Angélica Vale reconoció que fue doloroso enterarse de esa manera y, más, a días de festejar su cumpleaños.

No reveló las causas del rompimiento tras 14 años de estar casados, pero aseguró que posteriormente daría contestaría las preguntas de la prensa.

"A veces, detrás de las risas se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre", escribió Angélica Vale en sus redes sociales.