TE RECOMENDAMOS
Imágenes impactantes: se derrumba el nuevo puente Hongqi de 758 metros en China tras pocos meses de haber sido inaugurado
Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real: "Luchará con uñas y dientes"
Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman
Julio Preciado protagonizó un zafarrancho en el Aeropuerto Internacional de Tijuana luego de que su vuelo a Mazatlán fuera retrasado por Volaris por más de 12 horas.
"¡A quien tenga que llamarle, me vale! Pero tienes que llamarle a quien me dé soluciones, no como ustedes. Ustedes no dan soluciones, ustedes son títeres", explotó el cantante sinaloense.
En redes sociales se viralizó el momento en que Julio Preciado, arropado de varios pasajeros, pierde la calma con el personal de Volaris por tenerlos en la sala de espera sin que haya un plan de contingencia para poder volar.
Entre gritos y manotazos, el intérprete de "Un rinconcito en el cielo" insultó a los empleados, quienes lo amenazaron con hablarle a la Guardia Nacional si continuaba agrediéndolos, hecho que no le interesó e incluso exigió que se presentaran con tal de que "alguien" le diera solución.
"Pues háblale a la Guardia Nacional... así", comentó el cantante.
Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real: "Luchará con uñas y dientes"
La discusión en el aeropuerto de Tijuana ocurrió en la presencia de otros pasajeros, que al igual que Julio Preciado, se mostraban desesperados y enojados por estar más de 12 horas esperando volar a Mazatlán.
Los trabajadores de Volaris intentaron justificar el retraso, pero los presentes reaccionaban negando los señalamientos.
Uno de los afectados afirmó que contaban con pruebas para demostrar que les habían mentido, aunque en redes no revelan si hubo más razones para los pasajeros discutieran de esa manera con Volaris.
Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar
Sin embargo, y pese a que Julio Preciado había estado respaldado por otros afectados, al final del video se muestra, con música irónica, que el cantante sí obtuvo la solución que tanto buscaba.
Se muestra al sinaloense sentado en una silla de ruedas que es empujada por personal del aeropuerto a través de la puerta de abordaje de Volaris mientras que algunos asombrados apenas logran abuchearlo quedando varados en Tijuana.
Aunque en los videos virales no se precisa la fecha del incidente, en las redes sociales de Volaris y del aeropuerto de Tijuana, desde los primeros minutos de este lunes 10 de noviembre advirtieron sobre la presencia de un banco de niebla el cual podría ocasionar el retraso en algunas rutas.
ENTÉRATE: Ángela Aguilar se defiende de las críticas por sus conciertos vacíos y boletos a 4x1: “No se trata de cuántos te ven”
[Publicidad]