Julio Preciado protagonizó un zafarrancho en el Aeropuerto Internacional de Tijuana luego de que su vuelo a Mazatlán fuera retrasado por Volaris por más de 12 horas.

"¡A quien tenga que llamarle, me vale! Pero tienes que llamarle a quien me dé soluciones, no como ustedes. Ustedes no dan soluciones, ustedes son títeres", explotó el cantante sinaloense.

En redes sociales se viralizó el momento en que Julio Preciado, arropado de varios pasajeros, pierde la calma con el personal de Volaris por tenerlos en la sala de espera sin que haya un plan de contingencia para poder volar.

Entre gritos y manotazos, el intérprete de "Un rinconcito en el cielo" insultó a los empleados, quienes lo amenazaron con hablarle a la Guardia Nacional si continuaba agrediéndolos, hecho que no le interesó e incluso exigió que se presentaran con tal de que "alguien" le diera solución.

"Pues háblale a la Guardia Nacional... así", comentó el cantante.

La discusión en el aeropuerto de Tijuana ocurrió en la presencia de otros pasajeros, que al igual que Julio Preciado, se mostraban desesperados y enojados por estar más de 12 horas esperando volar a Mazatlán.

Los trabajadores de Volaris intentaron justificar el retraso, pero los presentes reaccionaban negando los señalamientos.

Uno de los afectados afirmó que contaban con pruebas para demostrar que les habían mentido, aunque en redes no revelan si hubo más razones para los pasajeros discutieran de esa manera con Volaris.

Sin embargo, y pese a que Julio Preciado había estado respaldado por otros afectados, al final del video se muestra, con música irónica, que el cantante sí obtuvo la solución que tanto buscaba.

¡Escándalo en el aire! 😡 Julio Preciado explota contra Volaris en Tijuana por el retraso eterno de su vuelo a Mazatlán. “¡Llama a quien sea, pero dame soluciones YA!” gritó el ídolo. ✈️⏰ ¿Harta de aerolíneas que fallan? ¡Comparte tu peor anécdota! 😂 pic.twitter.com/2CcFRLTX1w — apartadomex (@ApartadoMex) November 11, 2025

Se muestra al sinaloense sentado en una silla de ruedas que es empujada por personal del aeropuerto a través de la puerta de abordaje de Volaris mientras que algunos asombrados apenas logran abuchearlo quedando varados en Tijuana.

Aunque en los videos virales no se precisa la fecha del incidente, en las redes sociales de Volaris y del aeropuerto de Tijuana, desde los primeros minutos de este lunes 10 de noviembre advirtieron sobre la presencia de un banco de niebla el cual podría ocasionar el retraso en algunas rutas.