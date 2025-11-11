TE RECOMENDAMOS

Frente Frío No. 12 golpea a México: alertan por lluvias intensas, frío extremo y posibles nevadas en el norte

CDMX entra al Top 30 mundial: así logró posicionarse entre las mejores ciudades de 2026

Six Flags cierra definitivamente en 2025: razones, fecha y qué pasará con sus atracciones

Trump estalla contra los controladores aéreos: amenaza con recortar sueldos

México refuerza Michoacán con 10.500 agentes tras asesinato del alcalde de Uruapan: Gobierno lanza plan integral de seguridad

¿Cómo entrenar a tu cachorro para ir al baño dentro de casa? 5 tips infalibles para evitar accidentes

Si el frío en la te agarró por sorpresa la mañana de este martes, te recordamos que las se mantendrán el resto de la semana, pero mientras tanto agarra tu chocolate caliente que aquí te decimos a qué hora tendrás que abrigarte mejor.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país informó que la temperatura mínima registrada esta mañana fue de 2.3 en la estación Belverdere Ajusco, alcaldía Tlalpan y la máxima llegó a 7.9 en la Merced, ubicada en la Venustiano Carranza.

Las autoridades reportaron que el para este 11 de noviembre se mantendrá de frío a muy frío en la mayoría de las alcaldías. No habrá lluvias y por la tarde habrá un ambiente templado.

De acuerdo con la publicación en redes de Protección Civil de la Ciudad de México en el transcurso de este martes se podrá registrar una temperatura máxima de 19 grados Celsius cerca de las 3:00 de la tarde.

Cerca de la medianoche bajará hasta los 12 grados y durante la madrugada del miércoles llegará hasta los 8 grados.

Además, recordaron que se mantienen activas las Alertas Naranja y Amarilla por bajas temperaturas emitidas desde este lunes en demarcaciones como:

  1. Álvaro Obregón
  2. Cuajimalpa
  3. Magdalena Contreras
  4. Tlalpan
  5. Xochimilco
  6. Coyoacán
  7. Gustavo A. Madero
  8. Iztapalapa
  9. Miguel Hidalgo
  10. Tláhuac
  11. Venustiano Carranza

RECOMENDACIONES EN TEMPORADA DE FRÍO

La Alerta Naranja se emite cuando la baja de temperatura pueda llegar a registrarse entre 1 y 3 grados hasta heladas.

La Alerta Amarilla alerta sobre temperaturas entre 4 y 6 grados.

Entre las recomendaciones que emitieron las autoridades de la Ciudad de México para cuidarse durante la temporada de frío de este 2025 están:

  • Mantener el esquema de vacunación actualizado para influenza, covid y neumococo
  • En caso de usar chimeneas o calentadores mantener el espacio ventilado
  • Abrigarse adecuadamente cubriendo nariz y boca
  • Usar crema para hidratar la piel y protegerla
  • Evitar cambios bruscos de temperatura
  • Ingerir frutas y verduras con vitamina A y C
  • Proteger del frío a las mascotas, así como evitar cortarles demasiado su pelo

ENTÉRATE:

CLIMA EN ESATADO DE MÉXICO

Se detectan bancos de niebla en zonas altas del Estado de México, los cuales se disiparán durante el periodo de pronóstico.

Nota: Los bancos de niebla mantienen visibilidad reducida en tramos carreteros y zonas urbanas.

