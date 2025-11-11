TE RECOMENDAMOS
Frente Frío No. 12 golpea a México: alertan por lluvias intensas, frío extremo y posibles nevadas en el norte
México refuerza Michoacán con 10.500 agentes tras asesinato del alcalde de Uruapan: Gobierno lanza plan integral de seguridad
Si el frío en la Ciudad de México te agarró por sorpresa la mañana de este martes, te recordamos que las bajas temperaturas se mantendrán el resto de la semana, pero mientras tanto agarra tu chocolate caliente que aquí te decimos a qué hora tendrás que abrigarte mejor.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país informó que la temperatura mínima registrada esta mañana fue de 2.3 en la estación Belverdere Ajusco, alcaldía Tlalpan y la máxima llegó a 7.9 en la Merced, ubicada en la Venustiano Carranza.
Las autoridades reportaron que el pronóstico del clima para este 11 de noviembre se mantendrá de frío a muy frío en la mayoría de las alcaldías. No habrá lluvias y por la tarde habrá un ambiente templado.
De acuerdo con la publicación en redes de Protección Civil de la Ciudad de México en el transcurso de este martes se podrá registrar una temperatura máxima de 19 grados Celsius cerca de las 3:00 de la tarde.
Cerca de la medianoche bajará hasta los 12 grados y durante la madrugada del miércoles llegará hasta los 8 grados.
Además, recordaron que se mantienen activas las Alertas Naranja y Amarilla por bajas temperaturas emitidas desde este lunes en demarcaciones como:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Tlalpan
- Xochimilco
- Coyoacán
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
RECOMENDACIONES EN TEMPORADA DE FRÍO
La Alerta Naranja se emite cuando la baja de temperatura pueda llegar a registrarse entre 1 y 3 grados hasta heladas.
¿Cómo entrenar a tu cachorro para ir al baño dentro de casa? 5 tips infalibles para evitar accidentes
La Alerta Amarilla alerta sobre temperaturas entre 4 y 6 grados.
Entre las recomendaciones que emitieron las autoridades de la Ciudad de México para cuidarse durante la temporada de frío de este 2025 están:
- Mantener el esquema de vacunación actualizado para influenza, covid y neumococo
- En caso de usar chimeneas o calentadores mantener el espacio ventilado
- Abrigarse adecuadamente cubriendo nariz y boca
- Usar crema para hidratar la piel y protegerla
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Ingerir frutas y verduras con vitamina A y C
- Proteger del frío a las mascotas, así como evitar cortarles demasiado su pelo
ENTÉRATE: Imágenes impactantes: se derrumba el nuevo puente Hongqi de 758 metros en China tras pocos meses de haber sido inaugurado
CLIMA EN ESATADO DE MÉXICO
Se detectan bancos de niebla en zonas altas del Estado de México, los cuales se disiparán durante el periodo de pronóstico.
Nota: Los bancos de niebla mantienen visibilidad reducida en tramos carreteros y zonas urbanas.
[Publicidad]