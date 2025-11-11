Si el frío en la Ciudad de México te agarró por sorpresa la mañana de este martes, te recordamos que las bajas temperaturas se mantendrán el resto de la semana, pero mientras tanto agarra tu chocolate caliente que aquí te decimos a qué hora tendrás que abrigarte mejor.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país informó que la temperatura mínima registrada esta mañana fue de 2.3 en la estación Belverdere Ajusco, alcaldía Tlalpan y la máxima llegó a 7.9 en la Merced, ubicada en la Venustiano Carranza.

Las autoridades reportaron que el pronóstico del clima para este 11 de noviembre se mantendrá de frío a muy frío en la mayoría de las alcaldías. No habrá lluvias y por la tarde habrá un ambiente templado.

De acuerdo con la publicación en redes de Protección Civil de la Ciudad de México en el transcurso de este martes se podrá registrar una temperatura máxima de 19 grados Celsius cerca de las 3:00 de la tarde.

Distribución espacial de las #TemperaturasMínimas registradas el 11-11-2025, por las redes de: SGIRPC, SEDEMA, CONAGUA, SENEAM y PEMBU-UNAM.

Cerca de la medianoche bajará hasta los 12 grados y durante la madrugada del miércoles llegará hasta los 8 grados.

Además, recordaron que se mantienen activas las Alertas Naranja y Amarilla por bajas temperaturas emitidas desde este lunes en demarcaciones como:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Tlalpan Xochimilco Coyoacán Gustavo A. Madero Iztapalapa Miguel Hidalgo Tláhuac Venustiano Carranza

RECOMENDACIONES EN TEMPORADA DE FRÍO

La Alerta Naranja se emite cuando la baja de temperatura pueda llegar a registrarse entre 1 y 3 grados hasta heladas.

La Alerta Amarilla alerta sobre temperaturas entre 4 y 6 grados.

Entre las recomendaciones que emitieron las autoridades de la Ciudad de México para cuidarse durante la temporada de frío de este 2025 están:

Mantener el esquema de vacunación actualizado para influenza, covid y neumococo

actualizado para influenza, covid y neumococo En caso de usar chimeneas o calentadores mantener el espacio ventilado

o calentadores mantener el espacio ventilado Abrigarse adecuadamente cubriendo nariz y boca

adecuadamente cubriendo nariz y boca Usar crema para hidratar la piel y protegerla

la piel y protegerla Evitar cambios bruscos de temperatura

Ingerir frutas y verduras con vitamina A y C

Proteger del frío a las mascotas, así como evitar cortarles demasiado su pelo

💨🔥 En temporada de frío, la #SGIRPC recuerda a la población el riesgo del #MonóxidoDeCarbono, un gas tóxico que surge de la combustión incompleta durante la quema de leña o cuando se encienden calentadores de agua, anafres o chimeneas.



👉 Para evitar intoxicación por monóxido…

CLIMA EN ESATADO DE MÉXICO

Se detectan bancos de niebla en zonas altas del Estado de México, los cuales se disiparán durante el periodo de pronóstico.

Nota: Los bancos de niebla mantienen visibilidad reducida en tramos carreteros y zonas urbanas.