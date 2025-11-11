Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han emitido una alerta nacional tras detectar un brote de salmonela relacionado con un suplemento en polvo que contiene hoja de moringa.

Hasta el momento, 11 personas en siete estados han enfermado por la misma cepa, tres han sido hospitalizadas y no se han reportado fallecimientos.

¿Cuál es el producto con salmonela?

Las investigaciones revelaron que el brote está vinculado a un suplemento en polvo identificado como Member's Mark Super Greens, que incluye hoja de moringa en su composición. El rastreo realizado por la FDA señaló un lote específico importado desde India por Vallon Farm Direct PVT LTD.

Ante esta situación, Sam’s Club anunció que retiró todos los lotes del producto de sus tiendas. Los CDC advierten que podrían sumarse otros productos que contengan polvo de hoja de moringa del mismo importador.

Qué debes hacer si compraste el suplemento

Los CDC recomiendan:

No consumir ningún suplemento en polvo Member's Mark Super Greens que contenga hoja de moringa.

Desecharlo o devolverlo al lugar donde lo adquiriste.

Lavar utensilios y superficies que hayan estado en contacto con el producto usando agua caliente y jabón.

Además, si presentas síntomas graves como:

Diarrea con fiebre superior a 39 °C.

Diarrea por más de 3 días sin mejoría.

Diarrea con sangre.

Vómitos intensos que impiden retener líquidos.

Signos de deshidratación.

Consulta a tu médico de inmediato.

Qué deben hacer las empresas

Los CDC también instruyen a los negocios a no vender ni servir estos suplementos y a desinfectar superficies que hayan estado en contacto con ellos.

¿Qué es la salmonela y por qué es peligrosa?

La infección por salmonela suele causar diarrea, fiebre y calambres estomacales entre 6 horas y 6 días después de la exposición. La mayoría se recupera en 4 a 7 días sin tratamiento, pero en casos graves puede requerirse hospitalización.

Los grupos más vulnerables son niños menores de 5 años, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.