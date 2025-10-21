Mantener tu lavadora limpia por dentro no sólo prolonga su vida útil, sino que también te garantiza como usuario que tu ropa salga realmente limpia y sin olores que pongan en duda su limpieza y los detergentes que usas.

Con el uso constante, los residuos del jabón, suavizante o la fibra que normalmente se le desprende a la ropa como pelusas o hilos, pueden acumularse dentro de la lavadora, en la tina y en las gomas, generando suciedad y mal olor y hasta humedad, moho y hongos casi imposibles de remover.

¿Cada cuánto se debe limpiar la lavadora?

Para evitar que su ropa huela mal o se vea sucia, debes limpiar tu lavadora con frecuencia, pero… ¿qué tan seguido?

Es normal que quede humedad en las lavadoras debido a su uso, por lo que es importante que le des mantenimiento a tu máquina tanto como la uses.

Marcas como Whirlpool sugieren que se le dé mantenimiento profundo a las lavadoras al menos cada 30 ciclos de lavado en promedio, o al menos una vez al mes si se usa la máquina todos los días o una vez cada tres meses cuando su uso no es tan frecuente.

¿Cómo lavar la lavadora? 5 tips para mantenerla limpia y evitar malos olores y mugre

Ejecuta un ciclo de centrifugado para que toda el agua residual se vaya. ¡Ojo! La lavadora debe estar vacía, sin ropa ni detergente o aditivos en los compartimentos.

Añade cloro en el compartimento del detergente y llena la tina hasta la línea máxima. Cuando hagas esto, inicia un ciclo completo de autolimpieza. Hay lavadoras que ya tienen en su configuración un ciclo de autolimpieza con el tiempo exacto, algunas van de 1 hora a 4. Evita dejar reposar el cloro en la tina y deja que la máquina lo deseche cuando termine el ciclo.

Deja que la lavadora se seque por completo luego de hacer el autolavado.

Lava los dispensadores de detergente, suavizante y cloro de forma manual y enjuágalos bien con agua limpia; también lava la tina o el tambor por dentro con un cepillo para evitar que las fibras de la ropa o la suciedad se quede adherida en los huecos.

Lava también las gomas visibles, mangueras y la tapa; no olvides de limpiar el centro de control con un trapo húmedo para mantener los botones limpios, pero no mojados.

De forma sencilla, si no tienes tiempo para darle el mantenimiento profundo, puedes evitar que la lavadora acumule malos olores y de humedad o que genere moho dejando la tapa abierta después de cada lavada.

Una lavadora limpia no solo cuida tu ropa, sino también tu salud y tu bolsillo. Siguiendo estos consejos, mantendrás tu electrodoméstico en óptimas condiciones y libre de malos olores.