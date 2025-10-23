En partes de México y Estados Unidos sus habitantes empiezan a sentir el frío de otoño y con ello surgen las dudas de que vacuna es la que corresponde aplicarse para prevenir enfermedades respiratorias como la influenza y el Covid-19 o si se pueden poner ambas en una sola vez.

Por ello, revisamos el último reporte del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en el que aclara el periodo en el que se pueden aplicar estas vacunas.

Dada la importancia de estar al día con el esquema de vacunación, las autoridades sanitarias indican que sí es una opción que se apliquen en una misma cita , no sólo porque no se mencionan contraindicaciones, sino que es más práctico para el paciente.

¿Qué pasa si me aplico las vacunas contra la influenza y el Covid-19 al mismo tiempo?

El CDC indica que existen estudios que respaldan "que es seguro recibir la vacuna contra la influenza y la vacuna contra el Covid-19 en la misma cita" para los pacientes elegibles.

Aunque advierten que en algunos pacientes reportaron algunas molestias "leves que desaparecieron rápidamente" comparado con las que sólo recibieron una dosis, entre las reacciones están:

Dolor de cabeza

Fatiga

Dolor muscular

Para quienes no pueden recibir ambas vacunas en la misma cita, se menciona que no hay un periodo mínimo de espera establecido entre cada inyección.

¿Quiénes se deben de poner la vacuna contra la influenza?

La Secretaría de Salud de México indicó que las personas que tienen "enfermedades o condiciones que favorezcan a que la infección se complique" deben de aplicarse la vacuna contra la influenza una vez al año.

Por ello, las personas entre 19 a 59 años de edad que presenten una o varias de estas condiciones deben de presentarse a su unidad de salud:

Enfermedades pulmonares crónicas, como asma

Problemas renales crónicos

Infección por VIH o cáncer

o Enfermedades del corazón (no incluye hipertensión arterial sistémica)

Diabetes

Enfermedades de la sangre

Asplenia (ausencia de bazo) anatómica o funcional

(ausencia de bazo) anatómica o funcional Obesidad

Artritis

Entre otras condiciones que las autoridades sanitarias exhortan que se deben de tomar en cuenta para vacunarse son: