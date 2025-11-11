Tras más de medio siglo de diversión, Six Flags America, ubicado en Bowie, Maryland, cerró sus puertas de manera definitiva el domingo 2 de noviembre de 2025. El parque, junto con el parque acuático Hurricane Harbor, ofrecía más de 100 atracciones, espectáculos y montañas rusas, convirtiéndose en un referente del entretenimiento en la costa este de Estados Unidos.

En redes sociales, el parque se despidió con un emotivo mensaje: “Gracias, fans de Six Flags America, por 50 años de diversión familiar. Siempre atesoraremos los recuerdos creados juntos”.

El anuncio desató decenas de reacciones en Instagram, incluyendo mensajes como: “Disfruté mucho mi tiempo ahí con mis amigos. Todos fueron muy amables. Se merecían algo mejor” y “Todavía no estoy listo para despedirme del parque que me hizo amar las montañas rusas”.

¿Por qué cerró Six Flags America?

La decisión forma parte de un plan estratégico de Six Flags Entertainment Corporation para optimizar su cartera y enfrentar la deuda acumulada. Según el comunicado oficial, emitido desde mayo de 2025, la compañía determinó que la propiedad de aproximadamente 202 hectáreas no se ajusta a su estrategia de crecimiento a largo plazo.

Richard A. Zimmerman, presidente y CEO de Six Flags, explicó: “Tras analizar diversas opciones, creemos que la comercialización de la propiedad para su remodelación generará el mayor valor y retorno de la inversión. Anticipamos un gran interés en la propiedad y continuaremos buscando estratégicamente oportunidades para optimizar nuestra cartera”.

¿Qué pasará con el terreno y las atracciones de Six Flags América?

La compañía contrató a CBRE, líder mundial en servicios inmobiliarios, para gestionar la venta del terreno. Aunque no se han revelado detalles sobre el futuro uso de la propiedad, se espera que sea remodelada para nuevos proyectos comerciales o residenciales.

Respecto a las atracciones, Six Flags no ha confirmado si algunas serán trasladadas a otros parques del grupo. Sin embargo, es común que en cierres anteriores se reubiquen montañas rusas y juegos icónicos en otras sedes.

Six Flags America empleaba a 70 personas a tiempo completo, quienes recibirán indemnización y beneficios. Zimmerman reconoció la dificultad de la decisión: “Agradecemos a nuestros empleados que trabajan arduamente para crear recuerdos inolvidables para nuestros visitantes, y Six Flags se compromete a apoyar a todos los empleados afectados durante el proceso de cierre”.

La empresa aseguró que el cierre no tendrá un impacto significativo en sus resultados financieros de este año.

Six Flags America fue parte de la comunidad local durante cinco décadas, ofreciendo experiencias con diversos personajes.