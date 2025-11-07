A partir de este 7 de noviembre entró en vigor la reducción de vuelos en 40 aeropuertos de Estados Unidos, por lo que las aerolíneas ya están tomando cartas en el asunto para ajustar los viajes.

Luego de que recientemente se reportaran largos tiempos de espera, cancelaciones o demoras en mayor cantidad a lo usual, no desesperes sino no sabes usar la aplicación de tu aerolínea.

Aquí te decimos como verificar tu vuelo desde una de las aerolíneas más populares en territorio estadounidense, United Airlines, que te podrá ayudar de ejemplo para manejar otras como la de American Airlines, Fly Delta.

¿Cómo puedo revisar mi vuelo desde la app?

Al abrir la aplicación de United Airlines desde tu celular aparece un mensaje advirtiendo de las medidas que estarán tomando durante este fin de semana.

Foto: UNITED AIRLINES APP

Para conocer el estatus del vuelo que estás por tomar es importante tener datos como destino, fecha de salida o número de viaje.

Da click en el reloj azul que está abajo del lado izquierdo Aparece una ventana que dice "Buscar vuelos" donde puedes elegir "Por ciudad" o "Por número" Presiona "Por ciudad" e ingresa los datos de salida, llegada, puedes modificar la fecha Luego presionas "Buscar"

Foto: UNITED AIRLINES APP

Te va a aparecer el listado de vuelos que corresponden a la ruta de viaje elegida, ahí podrás ver si el vuelo va a tiempo, demorado, si aterrizó o incluso si fue cancelado

Foto: UNITED AIRLINES APP

Entre las recomendaciones que United Airlines están:

Activar las notificaciones de la app para saber el estatus de tu vuelo

para saber el estatus de tu vuelo Si decides no volar de aquí al 13 de noviembre, podrás "solicitar un reembolso o una reprogramación de forma gratuita"

La aerolínea estadounidense que hace vuelos nacionales e internacionales dijo que sus "cambios de horario para el viernes 7 de noviembre, sábado 8 de noviembre y domingo 9 de noviembre ya están vigentes ", lo que podrá ayudar a sus pasajeros a planear su próximo viaje.