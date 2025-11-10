Debido al cierre de gobierno en Estados Unidos, los controladores aéreos trabajan sin sueldo, lo que ha generado una sobrecarga en el sistema y numerosos retrasos.

Para mitigar riesgos, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció que se reducirá temporalmente el número de vuelos en 40 aeropuertos con alta demanda, comenzando con un 4 % el 7 de noviembre y aumentando hasta un 10 % el 14 de noviembre.

Además, se limitarán ciertas operaciones como vuelos bajo reglas visuales, actividades espaciales fuera del horario nocturno, y vuelos recreativos cerca de instalaciones con personal limitado. Estas decisiones se basan en informes confidenciales de seguridad.

La FAA informó que las aerolíneas deberán devolver el costo total de los boletos cancelados, aunque no están obligadas a cubrir otros gastos. La orden no afecta directamente los vuelos internacionales, y cualquier ajuste futuro dependerá de los datos de seguridad recopilados.

Es importante saber cómo actuar ante un vuelo cancelado. Aquí te explicamos qué hacer paso a paso, según las autoridades y aerolíneas.

1. Verifica el estado de tu vuelo antes de salir

La Administración Federal de Aviación (FAA) recomienda revisar el estado de tu vuelo en tiempo real en su portal oficial: https://www.fly.faa.gov, donde se muestran alertas por clima, escasez de personal o cierres temporales de pistas. Puedes usar otras aplicaciones para monitorear el vuelo.

2. Conoce tus derechos: reembolsos y cambios

Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos: “Si la aerolínea cancela el vuelo, independientemente del motivo, y el pasajero decide no viajar, tiene derecho a un reembolso completo”.

Esto aplica incluso para boletos no reembolsables, siempre que no aceptes una reprogramación. El reembolso debe emitirse en un plazo de 7 días si pagaste con tarjeta de crédito, o hasta 20 días si fue en efectivo.

3. Reprograma tu vuelo sin penalización

Delta Air Lines

No aplica cargos por cancelación en boletos Main Cabin y superiores para vuelos dentro de Estados Unidos, Puerto Rico, Islas Vírgenes, y desde Estados Unidos, Canadá, Europa, África o el Caribe hacia cualquier destino.

Los boletos Basic Economy no son elegibles para cambios o cancelaciones sin cargo.

Si Delta cancela tu vuelo o hay un retraso significativo (más de 120 minutos), puedes solicitar un reembolso completo o recibir un crédito electrónico para usar en el futuro.

“Si Delta ya ha cancelado su vuelo y desea solicitar un reembolso a su forma de pago original, complete el formulario de interrupciones del viaje”, señalan en su página.

American Airlines

Permite cambios sin penalización para vuelos entre el 7 y el 14 de noviembre de 2025 si el boleto fue comprado antes del 5 de noviembre. Puedes cancelar tu viaje y recibir un reembolso a la forma de pago original o un crédito aéreo para usar en el futuro.

Esto aplica incluso para boletos de clase económica básica.

4. Contacta a la aerolínea por múltiples canales

Puedes gestionar cambios desde:

La app o sitio web de la aerolínea.

Kioscos en el aeropuerto.

Redes sociales (como X/Twitter).

Teléfonos de atención al cliente.

5. Documenta todo

Guarda correos, capturas de pantalla, recibos y cualquier comunicación con la aerolínea. Esto será útil si necesitas presentar una queja ante el Departamento de Transporte.

6. Presenta una queja si no recibes respuesta

Si la aerolínea no responde adecuadamente, puedes presentar una queja formal ante el Departamento de Trabajo en su sitio https://www.transportation.gov/airconsumer.

Los 40 aeropuertos de alto impacto afectados incluyen:

ANC – Aeropuerto Internacional Ted Stevens Anchorage

ATL – Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta

BOS – Aeropuerto Internacional Logan de Boston

BWI – Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington

CLT – Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas

CVG – Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Northern Kentucky

DAL – Aeropuerto Love Field de Dallas

DCA – Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington

DEN – Aeropuerto Internacional de Denver

DFW – Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth

DTW – Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit

EWR – Aeropuerto Internacional Newark Liberty

FLL – Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale/Hollywood

HNL – Aeropuerto Internacional de Honolulu

HOU – Aeropuerto William P. Hobby

IAD – Aeropuerto Internacional Washington Dulles

IAH – Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston

IND – Aeropuerto Internacional de Indianápolis

JFK – Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York

LAS – Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas

LAX – Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

LGA – Aeropuerto LaGuardia de Nueva York

MCO – Aeropuerto Internacional de Orlando

MDW – Aeropuerto Internacional Midway de Chicago

MEM – Aeropuerto Internacional de Memphis

MIA – Aeropuerto Internacional de Miami

MSP – Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul Aeropuerto Internacional Paul

OAK – Aeropuerto Internacional de Oakland

ONT – Aeropuerto Internacional de Ontario

ORD – Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago

PDX – Aeropuerto Internacional de Portland

PHL – Aeropuerto Internacional de Filadelfia

PHX – Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix

SAN – Aeropuerto Internacional de San Diego

SDF – Aeropuerto Internacional de Louisville

SEA – Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma

SFO – Aeropuerto Internacional de San Francisco

SLC – Aeropuerto Internacional de Salt Lake City

TEB – Aeropuerto de Teterboro

TPA – Aeropuerto Internacional de Tampa