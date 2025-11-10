La Ciudad de México se colocó entre las principales potencias urbanas del mundo. Su naturaleza, parques y estadios fueron parte esencial para ingresar al ranking mundial de las Mejores Ciudades del Mundo 2026, en el que también aparecen Nueva York, Barcelona, Sidney, Toronto y Hong Kong.

El informe publicado por World Best Cities analizó 270 ciudades de las cuales realizó un reporte de las 100 mejores, considerando aspectos como "índices generales la habitabilidad, amabilidad y prosperidad".

La Ciudad de México ocupó el puesto 30 a nivel mundial. Aunque tuvo variaciones contrastantes en la calificación de las categorías evaluadas.

En habitabilidad, se colocó en el puesto 90, donde se evalúa la calidad percibida de los entornos naturales y construidos en la ciudad, además de "factores socioeconómicos clave como el costo de vida en relación con los ingresos".

En cuanto a prosperidad, la capital del país quedó en el puesto 77. En este rubro considera el crecimiento económico, fuerza laboral, presencia de grandes empresas, Producto Interno Bruto (PIB), universidades, aeropuertos, además, del rango de desempleo y el nivel educativo de la población.

La Ciudad de México se posicionó en el puesto 11 del índice que evalúa la atracción de las ciudades, sólo por debajo de Dubái y Berlín, que tienen el lugar 9 y 10, respectivamente.

Pero fue gracias a su naturaleza, parques y centros de entretenimiento que la capital del país se colocó en el lugar 30 del ranking mundial.

Entre los lugares de interés, áreas verdes y monumentos que destacan a la ciudad donde se concentran los tres poderes de gobierno son: