El puente Hongqui de 758 metros de longitud se derrumbó este martes al sureste de China, sin que hasta el momento las autoridades locales reporten personas afectadas.

De acuerdo con imágenes de Global Times, el desplome ocurrió en inmediaciones de una planta hidroeléctrica, ubicada en la localidad de Shuangjiangkou.

Los videos muestran que de en un extremo de la estructura del puente Hongqui que cruza un río y conecta con una montaña salen varias nubes de polvo.

La fuente señala que consultaron a un funcionario que prefirió omitir su nombre reveló que desde el lunes un equipo de oficiales detectó algunas grietas en la superficie de la carretera.

El gobierno del condado de Barkam de la provincia de Sichuan también reportó el hallazgo de grietas en una de las pendientes de la carretera del puente colgante advirtiendo que podría representar riesgos potenciales a la seguridad, por lo que dicha sección se mantenía bajo control temporal de tráfico.

Tras reportarse el derrumbe, las autoridades se desplazaron al sitio para iniciar las investigaciones del caso.

An official from the government of Barkam county in the Aba Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture, Southwest China's Sichuan Province, confirmed to the Global Times on Tuesday evening that the Hongqi Bridge at the local Shuangjiangkou Hydropower Station had collapsed that… pic.twitter.com/BhlFVedRLi — Global Times (@globaltimesnews) November 11, 2025

Los videos revelan que mientras se formaba una gran nube de polvo en el extremo conectado a la montaña, las columnas que sostenían al puente empezaron a derrumbarse hasta colapsar, provocando que partes de concreto cayeran al río.

Las imágenes muestran que el cruce estaba despejado al momento del incidente, pero se espera que las autoridades den el reporte final de lo acontecido.

Según reportes de medios internacionales, el puente Hongqui es uno de los puentes colgantes más largos del mundo, el cual tardó más de 30 años en terminarse de construir.

Esta megaestructura fue inaugurada por las autoridades a finales del pasado septiembre.