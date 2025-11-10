El costo del estacionamiento para asistir a los partidos del Mundial 2026 podría superar el precio de las entradas en Estados Unidos, según datos revelados por el sitio web oficial que la FIFA para que los usuarios puedan reservar con antelación una plaza para su vehículo.

La tarifa de un lugar de parqueo ronda entre los 75 y los 175 dólares en los cinco estadios de Estados Unidos -Boston, Dallas, Kansas City, Miami y Filadelfia- donde ya se pueden adquirir estos boletos.

Sin embargo, aún restan por conocer los precios para las otras seis sedes del Mundial en Estados Unidos, incluyendo la final que se disputará en Nueva York, así como los costos para los estadios en Canadá y México, coorganizadores del torneo.

Las plazas más caras hasta el momento, a la venta por 175 dólares, corresponden al partido de semifinales que se disputará en Dallas el próximo 14 de julio, y al encuentro por el tercer puesto en el Hard Rock de Miami el 18 de julio.

Mientras que el precio mínimo para que los aficionados puedan dejar su vehículo cerca del estadio en un partido de la fase de grupos asciende a 75 dólares. En Filadelfia esa cantidad asciende a 115 dólares para la primera fase.

Estas cifras superan los 60 dólares que puede costar la entrada más barata (Categoría 4) para un partido de primera fase.

El costo del estacionamiento aumenta a medida que pasan las rondas, y acudir con vehículo propio a los octavos de final en Filadelfia o a los cuartos de final en Boston cuesta 145 dólares, sin incluir el coste de las entradas para el partido.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLTOS PARA EL MUNDIAL?

Los boletos para el torneo, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio de 2026 cuestan entre 60 y 6.730 dólares. Las primeras entradas salieron a la venta el pasado 10 de septiembre mediante un primer sorteo al que solo pudieron apuntarse clientes de Visa, a lo que siguió un segundo sorteo a finales de octubre.

El sorteo de la fase de grupos tendrá lugar el 5 de diciembre en Washington D.C.

Argentina defenderá el título conquistado en Catar en 2022. La final tendrá lugar del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.