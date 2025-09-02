Cuando el Mercedes-Benz Stadium se convierta en uno de los escenarios principales del Mundial de Fútbol FIFA 2026, los ojos del planeta no solo estarán puestos en el balón, sino también en una ciudad que tiene mucho que ofrecer más allá del deporte: Atlanta, Georgia.

Con una mezcla única de historia, innovación y diversidad cultural, Atlanta se presenta como un destino vibrante para los aficionados que buscan vivir una experiencia completa durante el Mundial 2026. Aquí te compartimos las mejores atracciones para disfrutar durante tu visita:

Jardín Botánico de Atlanta

Un oasis verde en medio de la ciudad. Recorre la Casa de Exhibición de Orquídeas, cruza el Puente Colgante de 182 metros y no te pierdas eventos especiales como los cócteles en el jardín o el espectáculo de luces navideñas.

Centro de Historia de Atlanta

Sumérgete en el pasado de la ciudad con la colección más grande de recuerdos de la Guerra Civil en el sureste. Pasea por sus jardines y visita la cancha de baloncesto de los Juegos Olímpicos de 1996.

Acuario de Georgia

Uno de los acuarios más grandes del mundo. Admira tiburones ballena, belugas, delfines y pingüinos. Puedes incluso nadar con tiburones o acariciar una beluga en experiencias únicas.

High Museum of Art

El museo de arte más destacado del sureste de EE.UU. Ubicado en Midtown, ofrece colecciones permanentes y exposiciones temporales de gran nivel. Ideal para los amantes del arte.

Parque Histórico Nacional Martin Luther King Jr.

Recorre la vida y legado del líder del Movimiento por los Derechos Civiles. Visita su casa natal, la Iglesia Bautista Ebenezer y disfruta de proyecciones sobre la lucha por la igualdad.

El Mundo de Coca-Cola

Un museo dedicado a la marca más famosa del planeta. Explora su historia, coleccionables y prueba más de 60 sabores de Coca-Cola de todo el mundo en su sala de degustación.

Zoológico de Atlanta

Hogar de más de 1,000 animales, incluyendo leones, tigres, osos, elefantes y canguros. Una parada ideal para familias y amantes de la fauna.

Gastronomía diversa

Disfruta desde cocina sureña moderna hasta sabores internacionales en lugares como Ponce City Market o Buford Highway.

Conectada por el aeropuerto más transitado del mundo y equipada con infraestructura de primer nivel, Atlanta está lista para recibir al mundo con los brazos abiertos. El Mundial 2026 será inolvidable, pero los recuerdos que te lleves de esta ciudad pueden ir mucho más allá del fútbol.