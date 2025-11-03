El Frente Frío número 12 continuará afectando gran parte del territorio nacional durante los próximos días, provocando chubascos y lluvias puntuales fuertes en la región de Tehuacán-Sierra Negra, Puebla, así como lluvias aisladas en zonas de Querétaro, Hidalgo y el Estado de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La masa de aire frío que impulsa al sistema mantendrá un ambiente fresco a templado en el Valle de México, acompañado de vientos del norte y noroeste con rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico de clima para los siguiente tres días

Lunes 3 de noviembre:

Se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) principalmente en el suroeste del Estado de México. En la Ciudad de México no se esperan lluvias.

Temperatura máxima: 20 a 22 °C

20 a 22 °C Temperatura mínima: 9 °C (registrada en el AICM)

9 °C (registrada en el AICM) Viento: del norte y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h

Martes 4 de noviembre:

Por la mañana habrá ambiente frío con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas, con temperaturas de 0 a 5 °C. Durante la tarde, el cielo se mantendrá despejado a medio nublado y sin probabilidad de lluvia.

Temperatura máxima: 20 a 22 °C

20 a 22 °C Temperatura mínima: 8 a 10 °C

8 a 10 °C Viento: del noroeste de 10 a 20 km/h, rachas hasta 35 km/h

Miércoles 5 de noviembre:

Se pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana y ambiente frío a fresco con bancos de niebla. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido y no se esperan lluvias en la Ciudad de México ni en el Estado de México.