Sabrina Carpenter dejó a sus fanáticos sin palabras luego de aparecer en su reciente concierto en el Madison Square Garden de Nueva York ataviada como dos de los personajes femeninos más icónicos en la cultura pop, la Mujer Maravilla y Barbie vaquera.

La cantante del momento fue vista en su show luciendo más bella y radiante que nunca ataviada con un pequeño mono strapless, alusivo a la superheroína, con minishort azul con estrellas blancas, y el corsé decorado con la armadura de Diana Prince y la icónica águila dorada. Al traje le sumó los brazaletes del personaje y su diadema con una estrella roja.

El segundo atuendo se trató de un disfraz de Barbie del live action de Margot Robbie. El conjunto incluyó un pantalón vaquero rosa acampanado con estrellas brillantes, así como un chaleco abotonado, un sombrero texano, botines de tacón y un pañuelo atado en el cuello.

La exestrella Disney se mostró con peinados voluminosos y maquillaje impecable, incluido labial nude y sus pómulos resaltados con blush rosado con iluminador.

“Short n' Spooky en el Madison Square Garden. ¡Me encanta este espectáculo! Gracias a todos los que entendieron la consigna. Algunos de los mejores disfraces que he visto. ¡Y gracias al icónico Ghostface por dejarme encerrarte!”, escribió la celebridad en una serie de fotografías del espectáculo que compartió en su cuenta de Instagram para desearle feliz Halloween a sus fanáticos.

En dichas imágenes también apareció vestida como Pedro Picapiedra junto a sus bailarines que también se disfrazaron para celebrar Halloween en el escenario del Square Garden.

Hace unos días, Sabrina Carpenter se convirtió en tema de conversación mediática luego de que la acusaran de apropiación cultural. La cantante de Juno, tras su participación en el programa Saturday Night Live, fue criticada por aparecer ataviada con una bata blanca y un cinturón negro, similar a los uniformes para artes maciales, llamado keikogi.

Mientras ella cantaba con esta ropa puesta, sus bailarines hacían un performance detrás de ella, en un escenario inspirado en un dojo con un tatami, un tapete tradicional japonés.

Luego de su presentación en el programa, la actriz de orígenes japoneses, Rina Sawayama, expresó su molestia en redes sociales por la actuación y los elementos japoneses que adaptaron al show de forma errónea.

La actriz dijo en X que el equipo de Sabrina debió investigar más la cultura japonesa antes de faltarle al respeto.

“Mucho cariño para Sabrina, pero a los equipos creativos de mis compañeros artistas... si hacemos referencia a una cultura, ¿podrían hacerlo con la investigación, el respeto y el cuidado que merece? Zapatos sobre tatami es sinónimo de cárcel”, señaló la actriz.

Después de esta polémica, Sabrina ni su equipo de representación se pronunció al respecto.