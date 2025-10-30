Rosalía aprovechó que está de visita en la Ciudad de México para probar, por primera vez, el pozole, uno de los platillos típicos mexicanos más representativos; la cantante española, quien vino a la capital para promocionar su nuevo álbum LUX, se fue a comer a La Casa de Toño y su reacción tras probar dicha comida se volvió viral en redes sociales. ¿Qué dijo? ¿Le gustó el pozole? Te contamos.

¿Alguna vez pensaste que podría ser posible encontrar con una artista mundialmente famosa como Rosalía en un restaurante como La Casa de Toño? Pues aunque no lo creas es posible y sí pasó: la intérprete de “Bizcochito” salió de paseo a la plaza comercial Parque Delta y ahí se fue a comer a dicho lugar.

Rosalía visitó el popular restaurante de comida mexicana en compañía de la banda Latin Mafia, quienes la ayudaron a elegir varios platillos del menú. Entre la comida que seleccionó estaba el pozole, enfrijoladas, agua de horchata y flautas.

Fue la propia Rosalía quien presumió, en una transmisión en vivo en sus redes sociales, lo que comió; una de las reacciones que se hizo más viral fue cuando probó el pozole, ya que parecía que no conocía dicho platillo. “Primera vez que como pozole, chicos. Huele bien”, fue lo que dijo instantes antes de comerlo.

“Pica, es traicionero, pica, pero está muy bueno. Me gusta, me sorprende que tenga lechuga, está muy bueno, me ha gustado, me ha encantado”, dijo la española. Sobre las flautas mencionó que también estaban muy ricas y de las enfrijoladas dijo que le encantaron.

Durante su estancia en La Casa de Toño, los comensales mostraron su sorpresa y emoción al estar en el mismo sitio que la famosa estrella de la música. En los videos que circulan en redes sociales, se ve a Rosalía muy amable, tranquila y feliz de estar en el restaurante.

También, se ve a varias personas acercarse, pedirle una foto y un autógrafo, a lo que ella acepta amablemente; en los videos también se observa que convivió con sus fans, los abrazó y platicó con ellos.

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Rosalía?

De acuerdo con lo dado a conocer por Rosalía, su nuevo álbum titulado LUX estará disponible a partir del 7 de noviembre.