Sydney Sweeney dejó poco a la imaginación durante su paso por la alfombra roja de la gala Power of Women 2025 de Variety, llevada a cabo en Beverly Hills, California con un sinfín de estrellas de Hollywood de alto perfil.

La actriz y modelo acaparó la atención de propios y extraños al lucir un atrevido vestido transparente en color plateado con brillantes incrustados, que usó sin sostén y que remarcó su figura de ensueño.

El atuendo, diseñado por Christian Cowan, presentó un top con cuello de barco, mangas ¾ sueltas, ajuste en la cintura con un corsé drapeado y falda larga. El vestido presentó por la parte trasera una abertura unida con cordones cruzados.

Sydney sumó una discreta joyería plateada y un par de zapatillas de tacón de aguja.

Sweeney, de 28 años, presumió su nuevo corte de cabello con un peinado bob voluminoso peinado de lado, similar al que lució en la alfombra roja de Vanity Fair en 2024, y con el que le dio un guiño al estilo old Hollywood.

La actriz de Euphoria se lució radiante y joven con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial durazno, blush rosado, párpados ahumados y un fino cat line.

Durante su asistencia a la gala de Power of Women 2025, la celebridad dio un discurso acerca de su experiencia dentro de la industria de la actuación en Hollywood y aconsejó a las generaciones más jóvenes a no “empequeñecerse” ante las adversidades.

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente. Foto: AP

“Sé lo que se siente… que la gente te defina antes de que hayas tenido la oportunidad de definirte a ti mismo”, dijo a los asistentes. “Sé lo que se siente tener que demostrar que mereces estar aquí, ser visto, ser tomado en serio”, agregó.

“Cada uno de nosotros tiene su propia lucha. A veces la fuerza no se manifiesta con ruido, y a veces se trata de levantarse una y otra vez, sin importar quién esté mirando”, apuntó.

Sweeney acaba de estrenar la película Christy, que es la biopic de la atleta Christy Martin, quien saltó a la fama en la década de los 90 como una de las máximas exponentes del boxeo femenino y como la primera boxeadora en llegar a la portada de Sports Illustrated.

Asimismo, la celebridad tiene en su agenda de trabajo su papel en la película Echo Valley y las grabaciones de la tercera temporada de Euphoria.

Además de estar enfocada en sus múltiples proyectos, Sydney está disfrutando de su vida personal al máximo a través del nuevo romance que inició con el polémico productor Scooter Braun.