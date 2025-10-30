La conductora Yolanda Andrade se sinceró sobre cómo se encuentra su salud mental en medio de su lucha contra una enfermedad que le ha afectado en el habla y movilidad, situación que por varios meses la alejó de los sets de televisión y de la ciudad.

"Soy yo atrapada en otro cuerpo. Como que el estuche se me cansó", dijo la actriz de 53 años durante la transmisión del programa donde conmovió hasta las lágrimas a sus invitados.

El pasado 21 de octubre tras meses de ausencia y para sorpresa de su público, Yolanda regresó al sillón de MoJoe para conducir el programa con su entrañable compañera de vida Montserrat Oliver.

Desde su regreso se han trasmitido dos episodios, siendo este último el más revelador para los admiradores de la actriz que han seguido los cambios que ha tenido desde el año pasado cuando se agudizaron los síntomas de su padecimiento.

"Es una depresión absoluta porque no puedes hacer mucho, no te reconoces porque escucho mi voz y como hablo, siento que yo no lo había escuchado, pero cuando yo me oigo digo: 'No soy yo'", relató.

La confesión de Yolanda Andrade causó sus invitados "Pepillo" Origel y Lucia Méndez le mostraran su cariño y apoyo.

La presentadora abrió su corazón y profundizó en los retos emocionales que le ha generado su estado de salud.

" Cuando yo veo videos de antes de aquí o de lo que sea, me da mucho sentimiento y parece que es otra persona, pero soy yo atrapada en otro cuerpo. Como que el estuche se me cansó ", lamentó la conductora de MoJoe.

"¿Mi mente mi mente está al tiro? Sí, y eso es lo que te asusta más, porque dices: 'No soy yo o qué pasa'", confesó.

¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMA YOLANDA ANDRADE?

En otras entrevistas Yolanda Andrade ha revelado que padece dos enfermedades, una de ellas a consecuencia de un aneurisma cerebral y sobre la otra diversos medios de espectáculos mencionan que se trataría de una enfermedad degenerativa que le diagnosticaron en 2023.

Aunque meses anteriores, la actriz había hablado de que su condición podría llevarla a la muerte, en septiembre pasado acusó que sus padecimientos podrían ser porque alguien "le hizo brujería", declaraciones que levantaron gran revuelo entre sus admiradores.