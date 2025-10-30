En medio de las expectativas que ha generado el paso del 3I/ATLAS sobre si es un cometa o una nave extraterrestre, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dio su postura sobre lo que opina del tema OVNI, el cual siempre ha generado dudas y teorías de conspiración entre la población mundial.

"Si alguien ve un extraterrestre, tal vez yo vea un ángel o un demonio . Creo firmemente que hay fuerzas espirituales que influyen en el mundo físico, fuerzas que muchos de nosotros no vemos, no entendemos y no apreciamos", dijo el republicano en una entrevista para el podcast Pod Force One with Miranda Devine publicado este jueves.

La periodista recordó que hace un par de meses JD Vance se había comprometido, en otro programa, a investigar más en en los archivos del gobierno sobre el tema extraterrestre.

Sin embargo, el vicepresidente de Estados Unidos reconoció que en aquella ocasión su respuesta había sido parte de una broma, pero que sí intentó averiguar en los archivos del gobierno dado a que le interesa ahondar en ello.

"Sin duda hay intriga, aún no he tenido tiempo de investigar a fondo. He estado muy ocupado, pero es como mi lado paranoico, ya sabes, todos nos ponemos el gorro de papel de aluminio de vez en cuando. Me pregunto... No puedo permitirme estar tan ocupado que pase los próximos tres años sin resolver esto. Así que lo resolveré, pero me llevará un tiempo", prometió nuevamente.

Ante la insistencia en el tema, JD Vance intentó salir al paso afirmando que Marco Rubio, secretario de Estado, ha investigado más sobre los archivos Ovnis desde que ambos eran congresistas.

"De verdad quiero profundizar en ello. Sabes, Marco (Rubio) también está muy interesado. Hablamos un poco de esto... Hablamos de esto en nuestros tiempos en el Senado. Así que sin duda hay interés", respondió Vance.

Finalmente, Miranda Devine le preguntó directamente si cree en los extraterrestres, aunque el vicepresidente titubeó en su respuesta afirmó que cree en que " existen cosas que no podemos explicar ".