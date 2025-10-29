Una antigua profecía hopi está dando de qué hablar entre la opinión pública debido a que predice el ascenso de una misteriosa figura conocida como el “Verdadero hermano blanco”, que cambiaría Estados Unidos y el mundo en general para siempre. ¿De qué se trata? ¿Quién dicha figura?

La profecía en cuestión tiene siglos de antigüedad y se le adjudica a la tribu Hopi del suroeste de Estados Unidos. A continuación te contamos lo que se comenta sobre las predicciones y qué tiene que ver Donald Trump en todo esto.

En 1992, un “anciano espiritual”, llamado Thomas Banyacya, llevó la profecía a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtiendo que durante una época políticamente oscura, de gran agitación y rápidos cambios tecnológicos, surgiría una misteriosa persona de Estados Unidos que portaría un simbólico “sombrero rojo” o “gorra roja”, que moldearía el destino de su país y sería una importante influencia en el mundo entero.

Además de esta figura, habría otras dos más que serían de apoyo; se cree que estas tres personas ya están haciendo cambios en Estados Unidos y otros países y que la principal figura es Donald Trump, quien porta el símbolo rojo (su icónica gorra roja de MAGA popularizada en su primer campaña presidencial y que ha portado el lema de su presidencia “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”).

Junto a Trump, se cree que las otras dos personas podrían ser el vicepresidente JD Vance, además del magnate Elon Musk, que trabajó para el gobierno en los primeros meses de la actual administración presidencial del país.

“Nos dijeron que tres ayudantes, enviados por el Gran Espíritu para ayudar a los hopi a instaurar una vida pacífica en la Tierra, aparecerían para ayudarnos”, alegó Banyacya en la ONU. “Así que hemos estado esperando todos estos años”, agregó.

Esta profecía se hizo viral recientemente luego de que fuera abordada en el podcast SundayCool, especializada en temas de misterio y teorías de conspiración. El host, Josh Hooper, hizo énfasis que Trump podría ser el “Verdadero hermano blanco” con el símbolo rojo que será “todopoderoso” y los otros dos sus ayudantes.

Según la profecía hopi, hay un ciclo de cuatro mundos, y la humanidad se encuentra en el cuarto y el último, para este punto aparecería dicha figura con el gorro rojo que serviría como guía a la humanidad para navegar entre el caos también mencionado.

El “Verdadero hombre blanco” se describe como mensajero cuya presencia influirá en las decisiones de la humanidad y en la transición al quinto mundo, del que se describe traerá una nueva era de equilibrio y armonía.

Así como la figura principal tendría una gorra roja, uno de sus ayudantes portaría una cruz. Analizando la profecía, Hooper apunta que este personaje podría ser el multimillonario Elon Musk, que tiene fuertes lazos con la letra X, tanto en su vida personal como en sus negocios con la red social X y su empresa espacial SpaceX.

En caso de que estas tres figuras fracasen, la profecía advierte que habrá un colapso en la Tierra, con una poderosa tormenta implacable que arrasará todo a su paso; si dos o los tres logran su cometido y permanecen fieles a las “enseñanzas antiguas”, el Gran Espíritu, Massauu, salvará el mundo y se establecerá un nuevo orden de vida en la Tierra, con paz y abundancia duraderas.