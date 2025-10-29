Las autoridades de Misisipi buscan este miércoles a tres monos de laboratorio que escaparon tras el accidente de un camión que los transportaba el martes en una autopista del estado.

El Departamento del Alguacil del condado de Jasper había informado en las redes sociales que la mayoría de monos que se escaparon de las jaulas en las que viajaban fueron sacrificados en el lugar del accidente, pero que al menos uno habría escapado.

Este miércoles las autoridades informaron que son tres los monos que escaparon.

El martes se emitió una alerta pública después de que se informara que los monos, provenientes de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans (Luisiana), podrían representar un riesgo para la salud humana. Según el conductor del camión, los animales estaban infectados con virus de diversas enfermedades.

Sin embargo, la Universidad de Tulane aclaró en un comunicado que los primates del Centro Nacional de Investigación Biomédica de esa institución no representaban riesgo de infecciones.

"Los primates en cuestión pertenecen a otra entidad y no son infecciosos", subrayó.

La universidad dijo que han estado colaborando activamente con las autoridades locales y que enviarán un equipo de expertos en cuidado animal para capturar a los monos.