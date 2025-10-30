El rey Carlos III despojará a su hermano Andrés, de sus títulos restantes, incluyendo el de príncipe, y lo desalojará de su residencia real después de semanas de presión para actuar sobre la relación de el hijo "favorito" de la reina Isabel II con Jeffrey Epstein.

El Palacio de Buckingham dijo el jueves que el rey ha "iniciado un proceso formal para eliminar el Estilo, Títulos y Honores del príncipe Andrés".

Andrés será conocido como Andrés Mountbatten Windsor y no como príncipe, y se mudará de su residencia en Royal Lodge a "una vivienda privada".

La presión había estado creciendo sobre el palacio para expulsar al príncipe de Royal Lodge después de que renunciara a su uso del título de Duque de York a principios de este mes debido a su amistad con Epstein y las acusaciones de una de las víctimas de Epstein, Virginia Roberts Giuffre.

Pero el rey fue aún más allá, despojándolo del título de príncipe que ha tenido desde su nacimiento como hijo de un monarca, la difunta reina Isabel II.

"Estas censuras se consideran necesarias, a pesar del hecho de que él continúa negando las acusaciones en su contra", dijo el palacio. "Sus Majestades desean dejar claro que su compasión y máximas simpatías han estado, y permanecerán, con las víctimas y sobrevivientes de cualquier y toda forma de abuso".

Andrés enfrentó una nueva ronda de oprobio público después de que surgieran correos electrónicos a principios de este mes que mostraban que había mantenido contacto con Epstein más tiempo del que había admitido previamente.

Esa noticia fue seguida por la publicación de un libro de memorias póstumo de la acusadora de Epstein, Giuffre, quien alegó que tuvo relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años. "Nobody’s Girl" detalló tres supuestos encuentros sexuales con Andrés, quien, según ella, actuaba como si creyera que "tener relaciones sexuales conmigo era su derecho de nacimiento".

Andrés, de 65 años, ha negado durante mucho tiempo las afirmaciones de Giuffre, pero se retiró de sus deberes reales después de una desastrosa entrevista con la BBC en noviembre de 2019 en la que intentó refutar sus acusaciones.

Andrés pagó millones en un acuerdo extrajudicial en 2022 después de que Giuffre presentara una demanda civil en su contra en Nueva York. Aunque no admitió haber actuado mal, reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de tráfico sexual.