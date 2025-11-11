En vez de apoyarla, cientos de usuarios de las redes sociales han criticado a Angélica Vale tras haber anunciado su divorcio de Otto Padrón. ¿La razón? Tiene que ver con que apoyó la carrera de Ángela Aguilar y, además, con que circula un video en el que supuestamente le da consejos a Cazzu sobre cómo enfrentar una separación. “Te enteraste de la misma manera que Cazzu” y “el “Karma existe” han sido algunos de los comentarios que le han hecho a la actriz y conductora.

Ahora que Angélica Vale anunció su divorcio de Otto Padrón, cientos de usuarios en redes sociales no han mostrado su solidaridad a la hija de Angélica María, ya que le han recordado que, en el pasado, ayudó a la esposa de Christian Nodal cuando ésta se encontraba en el inicio de su carrera, entrevistándola y dándole espacio en sus programas, además de que la felicitó por su forma de ser y de pensar.

Tras el anuncio de su separación de su esposo, la actriz ha recibido varios mensajes, algunos de apoyo y otros no tanto. “Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón, el papá de mis hijos, puso la demanda de divorcio igual que ustedes ayer cenando con él”, comentó la famosa al dar a conocer la noticia.

En el mensaje que compartió a través de sus redes sociales, la famosa aseguró que si bien ya estaban separados desde hace 8 meses, no esperaba que le llegara la solicitud de divorcio de sorpresa y menos, un par de días antes de su cumpleaños.

“Que aplique el mismo consejo que dijo cuando a Cazzu”; “Ahora si entiendes a Cazzu”; “Estas fueron las palabras que le dijo a Cazzu tras su separación con Christian Nodal: ‘No pasa nada, te dejó por otra, es porque algo tenías que aprender. Quiérete, valórate y ámate. No te victimices’”; “Decía mi abuela no escupas para arriba por luego luego te cae la escupitada en la cara” y “Algo tenías que aprender” fueron los comentarios que hicieron los internautas.

¿Qué dijo Ángela Aguilar a Angélica Vale en las entrevistas que le hizo?

Hace tiempo, Ángela Aguilar platicó con Angélica Vale en el canal de YouTube Cali 93.9 y durante su entrevista criticó que hoy en día muchas canciones tengan contenido sexual. Dijo que la canción de Luis Miguel “Entrégate” la hacía reaccionar así: “Me ponía a pensar ‘¿Qué es eso, qué barbaridad? Lavémonos la boca con jabón. Esa música es para más grandes, no deberían escucharla quienes no han terminado la prepa'”.

Además, aseguró que las canciones de Bad Bunny la hacían sentir incómoda: “Estamos denigrando a las mujeres, a los hombres y a las relaciones. Qué padre escuchar una canción que no tengas que sentirte mal de enseñarla a tu abuelita”, mencionó en la entrevista con la hija de Angélica María.