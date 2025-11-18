Después del incidente que tuvo Ariana Grande con un fanático durante el estreno de Wicked: For Good en Singapur y en el que se involucró Cynthia Erivo para defenderla, se han viralizado en redes sociales todos los momentos en que la cantante y la actriz han mostrado su cariño físicamente en público.

En plataformas como TikTok, X e Instagram se están viralizando nuevos y antiguos videos de ambas actrices tomándose de la mano, abrazándose y tocándose frente a las cámaras sin razón aparente, lo que le ha hecho creer a los fanáticos que hay una relación especial, más allá de la amistad, entre ambas.

Uno de esos momentos marcó la ocasión en la que Cynthia se acercó a Ariana para acomodarle una gargantilla a pesar de que ésta estaba bien puesta sobre el cuello de la cantante. Momentos como éstos han levantado los rumores sobre un supuesto romance.

Aunado al contacto físico que suelen tener frente a las cámaras, recientemente se dio a conocer que ambas celebridades se hicieron un tatuaje idéntico en las palmas de la mano en el que se lee “For Good”.

En torno a estas situaciones, en internet se han compartido varios videos y comentarios que afirman que el novio de Ariana, Ethan Slater, quien también actúa en la franquicia de Wicked, le ha dado una advertencia a su novia para que deje de mostrar afecto de forma física a Erivo.

Según se dice, a Slater no le parece que Ariana toque y se deje tocar por Cynthia y le incomoda que le hagan creer a los fanáticos que existe un vínculo más íntimo entre ellas. Asimismo, se afirma que Slater le ha prohibido a Ariana acercarse de más a Erivo, en especial en público o frente a las cámaras. Cabe destacar que esta información no ha sido confirmada por ninguno de los tres involucrados ni por fuentes cercanas.

Estas especulaciones tomaron más fuerza después de que Ariana y Cynthia se ignoraran durante la reciente gala de los Governors Awards, premios a los que acudieron por separado, sin posar juntas en las fotografías oficiales de la alfombra roja.

Las conjeturas de los fanáticos sobre una posible relación romántica entre las actrices intensificaron los rumores de que Ariana y Slater habían terminado su romance después de dos años; sin embargo, esto último ha sido desestimado por ambos, ya que en los recientes compromisos vinculados al estreno de Wicked se dejaron ver juntos y enamorados.

Ariana Grande y Cynthia Erivo se hacen virales por tocarse. ¿Por qué siempre se toman de las manos?

Tras el incidente, le preguntaron a Ariana por qué ella y Erivo siempre se están tocando y tomándose de la mano, a lo que la cantante respondió que está en contacto con Cynthia debido a que “canaliza mucha energía a través de sus manos”.

En una entrevista que tuvo en el podcast Good Hang, Ariana admitió que le gusta tocar a Cynthia y que ambas han “trabajado duro para mantener el vínculo” que desarrollaron interpretando los papeles de Glinda y Elphaba en Wicked.

“Ambas estamos muy ocupadas, pero hacemos todo lo posible por mantenernos conectadas de esa manera y cuidarnos mutuamente para poder honrar el proyecto tanto como sea humanamente posible”, continuó Grande.

Grande señaló que sus muestras de afecto físico tienen como objetivo “canalizar apoyo y energía” hacia sus seres queridos, entre ella su coprotagonista.

“Ni siquiera me había dado cuenta de que eso era algo sobre mí hasta que sucedió”, agregó la cantante de 7 Rings, refiriéndose al momento viral de noviembre de 2024 cuando tomó el dedo de Erivo en medio de una entrevista y lo tocó.

“No tenía ni idea de qué carajo estaba pasando”, recordó la exactriz de Victorious sobre un reportero que les dijo emocionado a las actrices que los fans queer estaban “guardando un espacio” para la letra de Defying Gravity, insinuando que había una relación lésbica entre ellas.