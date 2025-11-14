La presentadora Adamari López brilló en su paso por la alfombra roja de los premios Latin Grammy, realizados este jueves en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada.

La estrella de 54 años de edad deslumbró ataviada con un vestido repleto de lentejuelas doradas y una enorme cola de tul.

Presumió un maquillaje con delineado negro, amplias pestañas y labial nude. Sus estilistas recogieron su cabello en un moño y caminó con confianza ante las cámaras.

Adamari López (AP Photo/John Locher)

La noche de los Latin Grammy estuvo repleta de estrellas de la música latina, como Karol G, Nathy Peluso, Grupo Frontera, Maluma, Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Adamari López es una de las personalidades latinas más relevantes en la televisión de habla hispana en Estados Unidos y también una de las más queridas. Horas antes había anunciado, en Instagram, su llegada a Las Vegas.

“Semana en Las Vegas para disfrutar de buena compañía, hacer lo que amamos y de muy buena música! ¿Será que lo que pasa aquí de verdad se quedará aquí?”, escribió.

Hace un par de días, Adamari López fue noticia al dar su opinión sobre el divorcio de Ángelica Vale y Otto Padrón, tras 14 años de matrimonio. En su programa Desiguales, declaró: “Es difícil cuando una noticia te llega de sorpresa. Ella obviamente está separada desde abril. Ella lo dice también en sus redes sociales, pero cuando te ponen una demanda de divorcio y todavía no estás lista… Es lo que la tomó de sorpresa”.

“Imagínense que esto nos puede pasar a cualquiera, a nosotros que estamos en los medios enterarnos de manera repentina, pero también a una persona normal en su casa que se entere por una vecina o por una información de fuera es algo que te descoloca y sobre todo cuando no eres una persona de escándalos y lo que quieres es resguardar el bienestar de tus hijos”, añadió.

Adamari López no tiene pareja actual, pero ha tenido relaciones con Toni Costa y Luis Fonsi.

Durante un programa, hace tiempo, dijo que Luis Fonsi estuvo en un momento importante y la ayudó a superar una etapa difícil de su vida y eso se lo agradecerá siempre. “En ese momento para mí fue parte de mi medicina, parte de mi recuperación y lo agradezco infinitamente”.

Agregó que está viviendo uno de sus mejores momentos ahora que está sana y está disfrutando de su soltería. Incluso señaló que no cambiaría nada de su pasado, ni el cáncer, ya que lo vivido le ha ayudado a ser quién es hoy y a hacer lo que hace.