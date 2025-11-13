TE RECOMENDAMOS
El legado Kennedy vuelve a la política: Jack Schlossberg, nieto de JFK, busca llegar al Congreso de Estados Unidos
Gaby Ramírez, colaboradora del programa "Hoy", demandará tras ser atacada brutalmente por un perro en un taller mecánico
Pese a todo el dispositivo de seguridad que hay alrededor del cast de una película como Wicked durante una premiere, esto no evitó que en la alfombra amarilla en Singapur "un espontáneo" se fuera contra Ariana Grande con tal de obtener la mejor foto.
La reacción de Cynthia Erivo, "Elphaba", se ha viralizado en todas las plataformas luego de que el público captó el momento la actriz alejó al sujeto que burló la barrera de seguridad para abrazar a "Glinda".
Mientras Nodal planea boda religiosa con Ángela, afirman que su madre estaría enfrentando una delicada crisis de salud, ¿es verdad? Esto es lo que se sabe
Las dos actrices caminaban en la alfombra amarilla por la presentación de Wicked: For Good junto con su compañera de set Michelle Yeoh mientras saludaban a todos los seguidores de la saga que no dejaban de gritar de emoción.
De pronto un hombre, que, según algunos medios, identificado como "Pyjama Man" llegó corriendo hacia Ariana Grande.
Buscó tomarla de los hombros como para abrazarla, pero con el impulso sacudió bruscamente a la actriz.
En medio de la confusión, Michelle Yeoh se percató del riesgo y logró jalar a Ariana mientras que Cynthia Erivo se va contra él, le grita y visiblemente enojada le hace varias señas para que se aleje.
Candice Swanepoel rompe el internet con sesión en microbikini y falda traslúcida tras visitar México
A la par, uno de los guardias llega y toma al hombre para alejarlo de ahí.
Aunque las protagonistas de Wicked iban escoltadas por su equipo de seguridad y por la prensa, el sujeto encontró la manera de colarse en su paso.
VIDEO
Luego del incidente, las actrices abrazaron a Ariana Grande, quien pese al susto decidió continuar caminando, pero ya arropada por sus amigas que también se mostraron consternadas con lo sucedido.
Gaby Ramírez, colaboradora del programa "Hoy", demandará tras ser atacada brutalmente por un perro en un taller mecánico
Algunos medios señalan que esta no es la primera vez que este mismo sujeto irrumpe un evento, dado que al parecer también lo ha hecho en otros espectáculos como el de Katy Perry y The Weeknd, por lo que fue detenido, sin embargo, tal parece que es algo que lo tiene sin cuidado.
[Publicidad]