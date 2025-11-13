Pese a todo el dispositivo de seguridad que hay alrededor del cast de una película como Wicked durante una premiere, esto no evitó que en la alfombra amarilla en Singapur "un espontáneo" se fuera contra Ariana Grande con tal de obtener la mejor foto.

La reacción de Cynthia Erivo, "Elphaba", se ha viralizado en todas las plataformas luego de que el público captó el momento la actriz alejó al sujeto que burló la barrera de seguridad para abrazar a "Glinda".

Las dos actrices caminaban en la alfombra amarilla por la presentación de Wicked: For Good junto con su compañera de set Michelle Yeoh mientras saludaban a todos los seguidores de la saga que no dejaban de gritar de emoción.

De pronto un hombre, que, según algunos medios, identificado como "Pyjama Man" llegó corriendo hacia Ariana Grande.

Buscó tomarla de los hombros como para abrazarla, pero con el impulso sacudió bruscamente a la actriz.

En medio de la confusión, Michelle Yeoh se percató del riesgo y logró jalar a Ariana mientras que Cynthia Erivo se va contra él, le grita y visiblemente enojada le hace varias señas para que se aleje.

A la par, uno de los guardias llega y toma al hombre para alejarlo de ahí.

Aunque las protagonistas de Wicked iban escoltadas por su equipo de seguridad y por la prensa, el sujeto encontró la manera de colarse en su paso.

VIDEO

Cynthia Erivo protects Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/XQBeQJWZsI — Pop Base (@PopBase) November 13, 2025

Luego del incidente, las actrices abrazaron a Ariana Grande, quien pese al susto decidió continuar caminando, pero ya arropada por sus amigas que también se mostraron consternadas con lo sucedido.

Algunos medios señalan que esta no es la primera vez que este mismo sujeto irrumpe un evento, dado que al parecer también lo ha hecho en otros espectáculos como el de Katy Perry y The Weeknd, por lo que fue detenido, sin embargo, tal parece que es algo que lo tiene sin cuidado.