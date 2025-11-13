Mientras Christian Nodal planea su tercera boda con Ángela Aguilar, en esta ocasión por la iglesia, se ha reportado que su madre, Cristy Nodal, estaría enfrentando una fuerte crisis de salud, ¿es verdad?

Según ha trascendido a través de los medios de comunicación en México, por parte de la reportera Adri Toval, Cristy Nodal estaría delicada de salud, por lo que tuvo que suspender las celebraciones de su cumpleaños el pasado 5 de noviembre.

Toval informó en sus redes sociales que Cristy tenía planeado celebrar su cumpleaños a lo grande el pasado 5 de noviembre en Guadalajara, con la presencia de su hijo Christian y su esposa Ángela Aguilar, sin embargo, afirma que la fiesta fue cancelada debido a que su salud se complicó.

Hasta el momento no se saben los detalles de su estado de salud y la enfermedad o malestares que le han debilitado su salud. Según dijo la reportera, la familia no ha querido dar detalles de lo ocurrido, pero “se sabe que la situación es delicada y que todos sus seres queridos están pendientes y acompañándola en este momento difícil”.

Poco después de que se hicieran virales estas afirmaciones sobre la madre de Nodal, la reportera Jacqueline Martínez señaló en sus redes sociales que la noticia no es verdad, y que la cancelación de su cumpleaños se debe a otra razón.

Según dice, la fiesta de cumpleaños se canceló porque un día antes la hermana de su esposo Jaime González, Lourdes González, falleció en un accidente automovilístico en Texas mientras se dirigía al aeropuerto para tomar un vuelo a Guadalajara, previo a las celebraciones.

Cristy Nodal sí estuvo enferma de cáncer

Los rumores sobre su salud surgen casi tres años después de haber revelado su diagnóstico de cáncer de colón del que se recuperó luego de un tratamiento. En su momento se informó que los médicos habían encontrado un tumor maligno, mismo que presuntamente desapareció antes de una cirugía de emergencia.

La misma señora Nodal compartió en sus redes sociales lo ocurrido y calificó su recuperación como “un verdadero milagro de la vida”. Asimismo, dijo que los malestares y sus primeras luchas contra el cáncer habían iniciado desde 2018.

“En 2018 tuve mi primera batalla contra esta enfermedad. Mis amigos y mi familia saben cuánto luché para estar bien”, escribió en Instagram en ese entonces.

Por el momento Nodal y su esposa se encuentran en Estados Unidos, ya que ambos iniciaron con sus giras en varias ciudades de dicho país; aunado a esto, la pareja llegó a Las Vegas para unirse a las celebraciones de los premios Latin Grammys.

Hace unos días Nodal fue cuestionado sobre su boda religiosa con Ángela, mostrándose evidentemente confundido por la pregunta y contestando: “Ya estoy casado”, poco después reaccionó y respondió que quería una boda “bien mexicanota”.

Fue la misma Ángela Aguilar que le reveló a sus fanáticos, después de su primer concierto en Texas, que se casaría por la iglesia con Nodal en mayo próximo, justo cuando se cumplirían dos años de su noviazgo y de su primera boda en Roma.

Hasta el momento la pareja se ha mantenido en silencio con respecto a las afirmaciones de la supuesta enfermedad de Cristy Nodal y del fallecimiento de Lourdes González, que es tía paterna de Christian.

La madre del cantante no ha hecho ninguna actualización en Instagram, donde es regular que esté activa. La última publicación que tiene es un video tomado durante una de las visitas de su nieta Inti, hija que comparte Nodal con Cazzu.