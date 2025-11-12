Los usuarios de redes sociales se lanzaron una vez más en contra de Ángela Aguilar y en esta ocasión fue por los videos que circulan en redes sociales en los que se observa cómo han sido las convivencias que ha tenido con su fans; de acuerdo con los internautas, dichos encuentros son “planeados” ya que se ven “muy actuados” pues la conversación no fluye y las personas lucen incómodas.

La esposa de Christian Nodal continúa con su gira Libre Corazón por Estados Unidos, en la cual hasta ahora no ha tenido recintos llenos, sino con varios asientos vacíos, así lo han evidenciado usuarios en plataformas como TikTok e Instagram. La cantante aún tiene algunos conciertos pendientes de realizar.

Como el del 20 de noviembre en Arizona y el del 21 de noviembre en Texas, los cuales son sus últimas presentaciones de este mes. Para diciembre, tiene cinco conciertos más, con los que cerrará su gira en la Unión Americana, siendo el último el show del 13 de diciembre en Las Vegas.

Dentro de este tour, la hija de Pepe Aguilar ofreció a sus fanáticos la oportunidad de conocerla a través de la compra de un boleto para la experiencia “Meet&Greet”; ha sido con esta dinámica con la que Ángela ha platicado y se ha tomado fotos con sus seguidores.

Dichos encuentros han sido compartidos en redes sociales y los internautas no tardaron en señalarlos de “falsos”, “actuados” e “incómodos”. Tal es el caso de un video en el que una fan le dice a Ángela “no te creas todo lo que ves en las redes” y ella responde: “Es que la mayoría son mentiras”.

Además, la seguidora también le dijo “sigue adelante, porque voces como tú ya no hay”, a lo que la cantante reaccionó conmovida. Ante esto, los internautas comentaron: “Por qué todos los videos se ven como actuados”, “Me preguntó si existirá algún fan real de Ángela Aguilar”, “Ya detengan este marketing tan malo”, “Todo se ve tan incómodo”, “Ni la rosa de Guadalupe se atreve a tanto” y “El Pepeyonce escribe los libretos chafas”.