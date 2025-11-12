Christian Nodal dio de qué hablar en redes sociales y en la prensa mexicana luego de que lo agarraran desprevenido con una pregunta relacionada a su boda con Ángela Aguilar.

Luego de su llegada a Las Vegas para asistir a la gala de los Latin Grammy, el cantante de Botella tras Botella fue abordado por los paparazzis que le preguntaron sobre su próxima boda por la iglesia.

Días después de que Ángela Aguilar le revelara a sus fanáticos que se casará en mayo de 2026 por la iglesia, Christian se mostró confundido cuando le preguntaron sobre su boda y cómo planea que será.

El cantante de Caborca, Sonora respondió primero un poco confundido para luego dar a entender de que sabía a qué se referían los reporteros con su pregunta: “Ya estoy casado. ¿De qué hablan? Ah, la boda, calor, sí”.

Tras su breve respuesta, Nodal optó por mantener una postura discreta, con una actitud nerviosa, y evitar dar detalles específicos sobre la boda religiosa que planea con la nieta de Flor Silvestre.

Si bien los reporteros intentaron obtener más información sobre el enlace, el cantante dijo brevemente cómo quería que fuera la ceremonia: “Bien mexicanota”.

La respuesta del cantante de regional mexicano rápidamente se volvió viral en redes sociales donde los internautas emitieron sus opiniones y críticas; muchos usuarios interpretaron su discreción como una señal de que Nodal quiere proteger su relación y mantenerla lejos del escrutinio público teniendo en contexto toda la polémica que lo ha rodeado desde hace más de un año.

Por su parte, otros usuarios se burlaron de él y de su esposa por no ponerse de acuerdo con las versiones de su historia de amor que deberían contar a la prensa; algunos dijeron que Ángela ya estaba planeando una boda en mayo sin avisarle al novio.

La próxima boda de la hija de Pepe Aguilar y Nodal ocurriría en su segundo aniversario de noviazgo y de la primera boda que tuvieron en Roma. Cabe destacar que la pareja se casó por el civil en una ceremonia íntima en julio de 2024 en Morelos.

Tras iniciar su gira por Estados Unidos, Ángela se hizo tendencia en redes sociales por revelarle a sus fanáticos de primera mano que se casará por la iglesia con Nodal en mayo próximo.

La cantante invitó a sus fans diciendo: “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”. Luego de que su revelación se hiciera viral, los usuarios de internet se burlaron de ella y de su esposo, por elegir mayo, el mes que a Nodal le “alcanzó” para hacer de todo el año pasado, desde separarse de Cazzu, hasta iniciar una relación con Ángela y casarse en cuestión de días en Roma.