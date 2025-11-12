Elizabeth Hurley es considerada una de las mujeres más hermosas del mundo y este martes deslumbró a sus 3.2 millones de seguidores al lucirse en bikini a sus 60 años.

La actriz británica irradió belleza ataviada con un impactante bikini anaranjado. El conjunto tenía cadenas doradas alrededor de la cadera y dejó a la vista su abdomen plano y silueta torneada. Completó el outfit con una camisa a juego.

La estrella de redes sociales también cautivó por su belleza, acentuada con un maquillaje de apariencia natural. Destacó sus ojos con sombras, usó gloss en los labios y rubor en los pómulos.

“Feliz martes”, escribió y recibió decenas de comentarios que alabaron su belleza. Heidi Klum la llamó “Fabulosa” y otro de sus seguidores escribió: “Hermosa en cara y cuerpo. Una mujer maravillosa en todos los sentidos”.

En una entrevista con The Telegraph, Elizabeth Hurley compartió que siempre ha sido muy consciente de su alimentación, evitando en todo momento los alimentos altamente procesados.

“Desde que comprendí mejor los efectos de los alimentos procesados, dejé de consumir sándwiches envasados. Ahora prefiero comidas más naturales y nutritivas, como el pollo asado acompañado de puré de papas y una variedad de verduras”, explicó.

Hurley también reveló su filosofía alimentaria: “Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde’. En otras palabras, se trata de comer porciones más pequeñas, masticar bien los alimentos, evitar los aperitivos y cenar temprano”, detalló.

Además, añadió: “Este enfoque me ha funcionado muy bien. No consumo jugos verdes ni batidos exóticos, y solo tomo suplementos si un análisis de sangre indica que tengo alguna deficiencia. Intento que la mitad de cada plato que como esté compuesto por verduras o frutas. Por ejemplo, si como un sándwich, también incluyo una manzana”.

Elizabeth Hurley es también la imagen constante de su marca de moda, Elizabeth Hurley Beach. Fundada en 2005 en Londres, esta firma de lujo se especializa en crear piezas que añaden un toque de emoción al guardarropa de vacaciones, según se describe en su página web. La colección ha tenido un éxito notable, expandiéndose a nivel mundial.

La mayoría de los diseños de Elizabeth Hurley Beach están confeccionados con materiales de alta calidad como algodón, seda y lycra. Hurley está profundamente involucrada en todos los aspectos del proceso de diseño, supervisando tanto la fabricación como la comercialización de sus productos.

“Hemos vendido una gran cantidad de bikinis desde nuestros inicios. Hemos ampliado nuestra línea y nuestros modelos para chicas jóvenes son realmente adorables. Espero que podamos seguir creciendo y fortaleciéndonos”, comentó.

Elizabeth Hurley explicó su motivación para aventurarse en el diseño de ropa de playa: “Decidí enfocarme en la ropa de playa porque es un área donde las mujeres, sin importar su forma o tamaño, pueden lucir espectaculares. Desarrollo mis colecciones con el objetivo de que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad”, concluyó.