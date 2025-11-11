La casa de la actriz Vanessa Guzmán presuntamente fue asaltada y baleada en El Paso, Texas, mientras su hijo habría estado adentro. Sus representantes descartaron que se haya tratado de un ataque directo.

"Respecto a los recientes hechos ocurridos en el domicilio de la actriz Vanessa Guzmán, queremos aclarar que no se trató de un atentado en su contra o en contra de su hijo ", se informó en un comunicado publicado este lunes en sus redes sociales.

La ex concursante de Miss Universo 1996 aseguró que ella y su hijo se encuentran bien, pero que debido a que hay una investigación en curso por el "momento no se pueden ofrecer más detalles".

Será la propia Vanessa Guzmán quien "ofrecerá declaraciones de manera directa" en cuanto sea posible.

¿Qué le pasó a Vanessa Guzmán?

Este fin de semana medios estadounidenses reportaron que la casa de Miss México 1995, ubicada en El Paso, Texas, presuntamente fue baleada mientras su hijo Joseuberto, de aproximadamente 17 años de edad, se encontraba al interior.

Entre los primeros reportes se indica que la casa de la también fisicoculturista fue asaltada.

Además, se reveló que la actriz de 46 años supuestamente se enteró de los hechos cuando se encontraba en un evento público en la Ciudad de México.

¿Quién es Vanessa Guzmán?

En 1995, Vanessa Guzmán se coronó como Nuestra Belleza México, por lo que representó al país en Miss Universo, certamen en el que resultó coronada la venezolana Alicia Machado.

Posteriormente se convirtió en actriz de telenovela participando en proyectos como: "Aventuras en el tiempo", "Amigos x siempre", "Carita de Ángel", entre otros.

Vanessa Guzmán tiene varios años que se alejó de los sets de televisión para abrirse paso en el mundo del fisicoculturismo en Estados Unidos.

Durante esta etapa, gracias a la disciplina que implica este deporte, la reina de belleza transformó su cuerpo haciéndolo visiblemente más fuerte y definido, generando debate en redes sobre su nuevo estilo de vida.