Padres de familia de una guardería en Chicago protestaron este miércoles luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron a una maestra dentro del plantel.

"El ICE secuestró ilegalmente a una trabajadora de una guardería delante de padres y niños", dijo la congresista republicana Delia Ramírez durante una conferencia transmitida en sus redes sociales.

La detención ocurrió la mañana del 5 de noviembre en la guardería "Rayito de Sol" mientras madres y padres estaban dejando a sus hijos.

En conferencia con medios estadounidenses, testigos afirmaron que la mujer detenida es una de las docentes encargada de cuidar a sus hijos, quien fue arrastrada hasta la calle por agentes migratorios.

"Estas maestras no deben de tener miedo, están trabajando, están cuidando bebés, niños, preparándolos para su futuro, haciendo el trabajo que nadie quiere hacer porque es un cargo", dijo una de las madres de la guardería.

Tras la detención, se reportó que un grupo de personas protestaron en calles de North Center para exigir un alto a las redadas migratorias y la salida del ICE de su comunidad.

Just so we are clear: ICE went into a day care center—a private business—without a judicial warrant, and unlawfully kidnapped a worker in front of parents and children.



Our taxpayer dollars are being used to violate our rights, terrorize our communities, and traumatize… https://t.co/ISuf3JmkBE — Congresswoman Delia C. Ramirez (@repdeliaramirez) November 5, 2025

En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés) emitió su postura en su cuenta en X.

Desestimó los señalamientos asegurando que la detención de la mujer indocumentada surgió luego de que durante un control de tráfico un vehículo escapara hasta un centro comercial donde un hombre y su acompañante ingresaron a la guardería.

"Entraron corriendo en una guardería e intentaron atrincherarse dentro, poniendo en grave peligro a los niños. La mujer inmigrante ilegal fue arrestada dentro de un vestíbulo, no en la escuela", relataron.

Por su parte, el congresista republicano Mike Quiqgley también reportó el hecho y compartió un video en el que muestra el momento en que agentes del ICE sacan a una mujer en medio de gritos.