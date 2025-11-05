Del rock a la farmacia: Travis Barker sorprendió a sus fanáticos mexicanos al comunicar que tendrá una colaboración con el Dr. Simi. El baterista de Blink-182 y el famoso personaje anunciaron su asociación con la que llegarán los productos del músico a las Farmacias Similares. ¿Qué venderá? Te contamos todos los detalles.

Entre todas las cosas que podrías imaginar que sucedan, seguro no pensaste que se daría una colaboración entre Travis Barker y el Dr. Simi; los internautas aún están sorprendidos de que el esposo de Kourtney Kardashian conozca al celebre personaje mexicano.

De hecho, varios usuarios de redes sociales manifestaron su sorpresa al descubrir que, en efecto, Barker eligió a las Farmacias Similares para vender los productos de su marca “Barker Wellness”, la cual estará presente en las 9,500 tiendas del Dr. Simi que hay en todo México.

“Comienza el viaje del Bienestar. Barker Wellness x Dr. Simi en camino”, es el mensaje que se publicó a través de la cuenta oficial de Instagram de la marca del músico, tanto en su versión oficial como en la lanzada para México; Travis compartió dicha noticia en su perfil de Instagram.

Dicho mensaje también fue acompañado de un video en el que se ve a Travis Barker manejar un lujo auto antiguo mientras invita al Dr. Simi a subirse. “Entra, vamos a México”, son las palabras que pronuncia el baterista.

La noticia ha generado muchas reacciones, siendo las principales de sorpresa, pues no se esperaba esta colaboración. “¡Mis sueños cuando tengo fiebre!”, “Jamás pensé en este crossover”, “¡¡¡Nooo Dr. Simiii!!! ¡¡El Travis te va a querer vender!!”, “Travis hermano, ya eres mexicano”, “Mis dos pelones favoritos” y “Travis Barker tu música ha sanado mi alma y el Dr. Simi mi gastritis”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

¿Qué productos venderá Travis Barker en Farmacias Similares?

La marca del baterista del músico de Blink-182 ofrece productos para cuidado físico y mental, que son veganos y naturales; entre estos podrás encontrar cremas, aceites relajantes y bálsamos para tatuaje. ¿A partir de qué fecha los podrás comprar? Por ahora no se ha indicado desde qué día estarán disponibles, pero se espera que sea muy pronto.