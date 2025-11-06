Una mujer perdió la calma y agredió a una empleada de McDonald’s luego de que ésta se negara a hacerle un reembolso por un alimento que compró. Tras no conseguir lo que quería, la cliente tomó el café que recién le habían preparado y se lo lanzó a la gerente del lugar, quien gritaba de dolor ya que la bebida quemó su piel. El video del incidente rápidamente se hizo viral y generó indignación en las redes.

La agresión, que fue captada por una cámara de uno de los comensales, tuvo lugar el martes pasado en Saginaw, Michigan, en el McDonald's ubicado en Dixie Highway. Las imágenes muestran a la mujer muy molesta enfrentándose a la gerente del establecimiento de comida rápida y, aparentemente, exigiendo un reembolso.

En el video, que apenas dura unos segundos, se observa que la discusión crece, por lo que la gerente intenta terminar con la pelea y le da la espalda al cliente, para posteriormente retirarse de la caja. Sin embargo, esta acción provocó que la mujer se enojara aún más ya que en ese momento le gritó: “¡Jódete, zorr*! ¡Toma este café bien caliente!”.

Fue entonces cuando la mujer abrió la tapa del vaso de café y arrojó la bebida hirviendo a la empleada, quien comenzó a gritar, ya que le cayó en la espalda y el brazo. En ese momento, los demás comensales reaccionaron y se alejaron, para evitar que ellos también resultaran lastimados.

La policía de la zona informó al Daily Mail que la gerente sufrió quemaduras leves; asimismo, las autoridades aseguraron que rápidamente averiguaron la identidad de la clienta que cometió dicha agresión, por lo que procederán conforme a ley y avanzarán en la investigación, la cual reveló que el ataque se habría originado por el descontento de la mujer, quien habría exigido un reembolso ya que no recibió lo que aparentemente habría ordenado en línea, que se trataba de dos sándwiches.

🇺🇸 | Una mujer arroja café caliente a gerente de un McDonald’s en Virginia, Estados Unidos.



La cliente habría hecho un pedido en línea y solicitó el reembolso de dos sándwiches. Tras la agresión, huyó del lugar y ahora es buscada por la policía. pic.twitter.com/VuNfWZ3BuZ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 6, 2025

Los usuarios en redes sociales mostraron su indignación tras lo acontecido en el McDonald's de Estados Unidos y exigieron que la mujer sea ingresada a la cárcel, ya que la consideran peligrosa. “Lo que deben de hacer es meterla presa y verán como las personas piensan más antes de hacer daño a otra” y "Wow todo por una mera orden, la sociedad está mal mal pero bien mal”, comentaron los internautas.