Bella Thorne consintió a sus fanáticos con una sesión fotográfica improvisada que compartió en sus redes sociales, en medio de sus vacaciones con su prometido Mark Emms en Los Cabos, México.

La celebridad, de 28 años, hizo alarde de su belleza y silueta de infarto con un vestido rojo carmesí, diseñado con falda en corta A, finos tirantes, escote keyhole invertido y una coqueta abertura sobre la pierna.

Al look le sumó un par de pendientes, así como brazaletes y anillos de su marca de joyería Thorne Dynasty. También usó un par de sandalias marrones y un bolso verde.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de piel de porcelana, bajo un estilo natural; usó labial rosado, blush rojizo y sombras color verde agua sobre los párpados. su cabello color chocolate se vio peinado de lado con mechones ligeramente ondulados.

“Probando la teoría del vestido rojo”, escribió en un conjunto de imágenes que compartió en Instagram, y en la que incluyó fotos cenando con Emms y disfrutando de la playa por la noche.

La empresaria y actriz recientemente viajó a las playas mexicanas para disfrutar del clima y la comida mexicana junto a su prometido. Los paparazzis la captaron paseando en yate frente a Cabo San Lucas, en Baja California.

Su viaje ocurre en medio de la planeación de su boda con el también empresario y productor Mark Emms, con quien lleva saliendo desde hace casi tres años. Cabe recordad que la exactriz de Disney se comprometió con Emms nueve meses después de iniciar su romance.

Aún no se sabe con certeza los detalles de su próxima boda, pero en una entrevista con Vogue, Bella dijo que planea una ceremonia en Reino Unido, de donde es Mark, con múltiples vestidos para la boda y las celebraciones posteriores. Thorne dijo: “Cada novia no necesita un vestido, sino cuatro”.

En la entrevista que la celebridad le dio a la revista dijo que su encuentro fue “amor a primera vista como el sol salió”. El romance entre ambas estrellas de Hollywood surgió poco después de que ella rompiera su compromiso con el cantante y actor italiano Benjamin Mascolo poco antes de casarse.

Durante otra entrevista, Bella Thorne le dijo a The Messenger que recibió cinco anillos de compromiso por parte de su novio después de que le pidió matrimonio.

Según contó la estrella, no estaba a gusto con el anillo cuando se lo propuso, así que acordaron buscar el indicado, hasta que llegaron a la quinta argolla.

"Me dio un anillo que era tan hermoso, y no vi nada que estuviera mal. De hecho, pasamos por cuatro anillos después de ese. Este es el quinto. Él vio mi cara cuando vi el primero y me dijo: ‘Sí, vamos a buscarte un anillo diferente’. Y yo dije: ‘¿Qué, por qué?’ Y él dijo: ‘Bueno, puedo sentir que algo no está bien con el anillo’”, recordó la actriz.