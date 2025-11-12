Nuevamente la hija de Michael Jackson, Paris Jackson , sorprendió a miles de sus seguidores. En esta ocasión no por lucir un vestido espectacular sino por mostrar una de las secuelas físicas que padece desde hace varios años a pesar de haber dejado de consumir drogas.

Durante una transmisión en su plataforma de TikTok, la modelo se sinceró y, talvez en un intento de hacer algo de conciencia entre sus followers, mostró los efectos que los narcóticos han dejo en su rostro, un hueco en uno de los huesos de la nariz.

Lo que parecía un en vivo normal en el que estaba reflexionando sobre un sueño que tuvo la noche anterior terminó haciendo tremenda revelación.

Desde hace seis años, la celebrity se ha mantenido sobria y lejos de las sustancias luego de haber consumido por largo tiempo alcohol y heroína.

Paris Jackson dijo que en ocasiones se puede percibir, al estar cerca de ella o incluso en transmisiones en vivo, "un silbido muy fuerte" que proviene de su cuerpo.

La explicación: " Se debe a que tengo lo que se llama un tabique perforado ".

Tras tremenda revelación levantó la cara y con un celular alumbró al interior de su nariz para demostrar que ahí estaba el hoyo por el cual el aire pasa y provoca el sonido.

La hija de Michael Jackson descartó someterse a una cirugía para corregirlo pese a que le molesta en su día a día.

Se quejó que incluso es un problema para su carrera ya que al igual que a su padre, el "rey del pop", disfruta de la música, por lo que al entrar a un estudio de grabación donde los micrófonos tienen una alta sensibilidad al sonido, el silbido de su nariz le molesta.

"No quiero operarme para corregirlo porque llevo casi seis años sobria y no tengo que tomar pastillas. Cuando te hacen una cirugía tan complicada, yo simplemente no quiero meterme con eso, pero llevo viviendo con esto desde que tenía unos 20 años y es una mierda cuando estás en el estudio grabando voces ", reveló.

Aunque por instante Paris Jackson exhortó a sus fans a no consumir drogas terminó reconociendo que el consumo le había arruinado la vida.

"No consuman drogas, chicos o, mejor dicho, sí. Es decir, cada quien tiene sus propias experiencias en la vida. No le voy a decir a nadie qué hacer, pero no lo recomiendo porque me arruinó la vida ", confesó.

Luego para relajarse un poco después de mencionar su experiencia con las drogas contó que por la perforación al interior de su nariz "puedo clavarme un fideo de espagueti"