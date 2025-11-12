Con el susto a flor de piel, la colaboradora del programa "Hoy", Gaby Ramírez, reveló que presentará una demanda tras ser mordida en al menos tres ocasiones por un perro dentro de un taller mecánico en Los Ángeles, California.

El pasado lunes, la conductora de televisión subió varias historias en su cuenta de Instagram donde mostró como su pierna sangraba luego de que el mecánico logró quitarle al perro de encima.

¿Cómo fue mordida Gaby Ramírez por un perro?

De acuerdo con la entrevista que concedió este martes al periodista Gustavo Adolfo Infante, Gaby había asistido al establecimiento para que revisaran su auto por lo que uno de los encargados le pidió dar una vuelta.

Al regreso se estacionan, el conductor se baja, abre la cajuela, ante ello, la conductora decidió bajarse para saber que se le haría al vehículo, cuando de sorpresa un perro la mordió.

Contó que de momento no entendió que sucedía, que sintió como si la jalaran hasta que el mecánico le quitó el perro de encima

" Me agarró de sorpresa, como cuando tú juegas con tus hijos y le haces 'roar' y lo jalas, así sentí espantoso... como si alguien me hubiera jalado ", trató de contar mientras se quebraba en llanto.

Visiblemente todavía afectada por el susto que le provocó el ataque del perro, que al parecer era como un pitbull francés, reconoció que los presentes inmediatamente reaccionaron ante el ataque.

"Al momento que me agarra, me tumba y yo nada más escucho: 'Ey, no, no, no'. Yo estaba con la mente fría, pero sí espantada y el mecánico, pues obviamente con manos de grasa (estuvo) tapándome una de las mordidas porque yo tuve tres", contó

" Tres pedazos que como si me hubiera comido, como si hubiera sido un caníbal ", relató con cara de angustia al recordar cómo fue embestida por el canino.

No se quedará callada: La colaboradora de "Hoy" presenta demanda en Los Ángeles

Gaby Ramírez aseguró que al concluir la entrevista asistiría a la policía local a denunciar los hechos.

"Ahorita voy con mi abogada, pasa por mí para ir con la pierna como la tengo a la policía, a ver cuál es mi número de caso y poder demandar porque sí se puede demandar", sentenció.

A través videos en vivo en su cuenta Gaby Ramírez TV, documentó como sangraba su pierna, entre lágrimas mostró como los paramédicos que la trasladaron a un hospital le dieron los primeros auxilios e incluso informó que tuvo que ser internada para valoración de las mordeduras del perro.