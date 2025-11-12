Jennifer Lopez ha despertado la ira de la esposa de Matt Damon y la de Ben Affleck, también; se dio a conocer que Luciana Barroso está molesta con la cantante por el comportamiento que ha tenido con su pareja; la argentina considera que Jennifer “no respeta los límites” y que se 'pasa' de cariñosa.

En Hollywood, son varias las celebridades que no se llevan bien con JLo, esto debido a que dicen que es una persona “complicada” para trabajar y a que tiene algunas actitudes de diva; dicho comportamiento, señalan, también se ha llevado a su vida personal, aunque de una forma diferente.

RadarOnline reportó que el comportamiento de la diva del Bronx con Matt Damon ha hecho enojar a Affleck y a Barroso, sobre todo después de los momentos tan cercanos que tuvieron durante la promoción de la película “Kiss of the Spider Woman”, en la que Damon es productor.

“Lucy confía en Matt. No se trata de que le preocupe lo que él pueda hacer, sino del comportamiento de JLo que le molesta. JLo no respeta los límites y es demasiado familiar con Matt”, dijo una fuente.

El informante reveló que Luciana se incomodó con Lopez desde que fue fotografiada tomando la mano de Damon en una fiesta del Festival Internacional de Cine de Toronto. “Esas fotos no le sentaron bien a Lucy. Sería diferente si Lucy y JLo fueran amigas, pero no lo son”, mencionó.

“Cuando Ben y JLo estaban juntos, Lucy intentó darle una oportunidad para entablar una amistad, pero nunca llegó a nada. Eso se debe a que a JLo solo le importaba impresionar a los chicos, o al menos así lo sentía Lucy. Como pueden imaginar, la vuelve loca que Matt todavía tenga que mantener esta estrecha relación con JLo a pesar de que ella y Ben están divorciados”, enfatizó.

De igual forma, el informante contó que Ben Affleck también está furioso con su exesposa: “Ben piensa que Matt le está dedicando demasiado tiempo a JLo. Sí, financiaron la película, pero en lo que respecta a Ben, eso no significa que tengan que estar pendiente de ella en cada paso del camino”.