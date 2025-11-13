Jennifer Aniston vuelve a demostrar por qué sigue siendo una de las mujeres más admiradas de Hollywood. A sus 56 años, la estrella de Friends protagonizó una sesión fotográfica para la revista ELLE, en la que posó en lencería y dejó claro que la edad no es un límite.

La sesión, realizada para el número especial “Mujeres en Hollywood” de diciembre 2025/enero 2026, muestra a Aniston en diferentes atuendos que resaltan su figura.

En una de las imágenes más comentadas, la actriz luce únicamente una camiseta de manga larga y bikini, dejando al descubierto su abdomen tonificado.

“Es difícil reeducar al cerebro para que diga: ‘Con esto basta’”, confesó sobre su nueva rutina fitness, que le ha permitido mantener un vientre plano sin recurrir a entrenamientos extremos.

Además, en otra imagen se la ve con un camisón, junto a una bañera, en una pose que ha causado sensación en redes sociales.

También hubo espacio para la nostalgia: Jennifer se enfundó un minivestido esmeralda ajustado, evocando el estilo noventero que la hizo famosa como Rachel Green.

Aniston reveló que ha cambiado radicalmente su enfoque hacia el ejercicio. “Pensaba que tenía que doler o que se suponía que debíamos sentir que íbamos a desmayarnos, pero ese mensaje es incorrecto”, afirmó.

Ahora apuesta por entrenamientos funcionales de bajo impacto, como el método Pvolve, que combina resistencia y movimientos conscientes.

“Últimamente hay más conciencia sobre la importancia de la masa muscular en comparación con sólo el ejercicio cardiovascular. Especialmente, en términos de la importancia de la masa muscular, es importante a medida que envejecemos, para prevenir la osteoporosis y apoyar nuestros huesos”, explicó.

Su rutina consiste en clases cortas de 10 a 20 minutos, evitando ejercicios repetitivos y agotadores. “Cuando piensas: ‘Necesito hacer 45 minutos de cardio o no haré un buen entrenamiento’, resulta abrumador. Lo creí durante tanto tiempo. Simplemente me agoté y me rompí el cuerpo”, confesó. Ahora prefiere entrenar con amigos, poner música y disfrutar el proceso.

Jennifer Aniston también reveló que sigue la dieta 80/20, donde el 80% del tiempo consume alimentos saludables y el 20% se permite comidas “trampa”. Este equilibrio, sumado a su nueva filosofía de bienestar, le ha dado “resultados increíbles”, según sus propias palabras.

La actriz habló sobre su infancia y sorprendió a sus fans al afirmar que su familia “no tenía dinero”, pese a que su padre era actor en la telenovela Days Of Our Lives.

Además, compartió detalles sobre su reciente relación con Jim Curtis, que hizo pública la semana pasada, añadiendo un toque romántico a esta etapa de su vida.