La actriz Jennifer Aniston mantiene una de las figuras más envidiables en el mundo del espectáculo y sabe perfectamente cómo lucir un bikini a los 56 años.

Uno de sus momentos más recordados por los fanáticos es su escena en traje de baño en la película Just Go With It. Aniston deslumbra con un bikini rosa y deja a la vista su abdomen plano y piernas torneadas.

En diciembre de 2022, la estrella dio muestra de su jovialidad ataviada con un diminuto bikini de Chanel que únicamente había sido usado por celebridades como Kim Kardashian. Pero, ¿cuál es su secreto para lucir un bikini de esta manera?

Si quieres adoptar su rutina para el verano 2025, debes saber que la estrella tiene una pasión por el fitness y siempre se ha mantenido en plena forma.

En entrevista con Today.com, dijo que su rutina de ejercicios se centra en el entrenamiento de fuerza.

“Últimamente hay más conciencia sobre la importancia de la masa muscular en comparación con sólo el ejercicio cardiovascular. Especialmente, en términos de la importancia de la masa muscular, es importante a medida que envejecemos, para prevenir la osteoporosis y apoyar nuestros huesos”.

Asiste a clases de Pvolve de 10 a 20 minutos. “Pvolve es un método de entrenamiento basado en la ciencia que combina el fitness funcional de bajo impacto con equipos basados en resistencia”, explica.

Añade que ya no hace ejercicios que sean “demasiado repetitivos”, como estar en una máquina para subir y bajar escaleras durante horas. “Cuando piensas: 'Necesito hacer 45 minutos de cardio o no haré un buen entrenamiento', resulta abrumador. Lo creí durante tanto tiempo. Simplemente me agoté y me rompí el cuerpo”.

Ahora dice que prefiere entrenar con amigos, pone música para divertirse y trabaja conforme a las necesidades de su cuerpo.

“Antes, nuestras mentes pensaban que teníamos que hacer ejercicio con los famosos ‘sin dolor no hay ganancia’. ‘Tiene que ser una hora de entrenamiento’. ‘Tienes que hacer ejercicio tres veces al día’. Con esto, puedes empezar de forma suave, con pequeños pasos. Y de repente, ya has hecho cuatro clases de 20 minutos porque simplemente quieres seguir”, anotó.

Además, Jennifer Aniston dijo a Today.com que sigue la dieta 80/20, donde el 80% del tiempo son alimentos saludables y ricos en nutrientes, y el 20% comidas “trampa”.