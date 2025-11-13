La supermodelo de Victoria’s Secret, Candice Swanepoel, realizó una impresionante sesión de fotos para promover los recientes lanzamientos de su marca de moda Tropic of C, centrada en ropa interior y trajes de baño femeninos. En dicho trabajo, la estrella sudafricana lució más hermosa y glamurosa que nunca, ataviada únicamente con un conjunto color marrón.

Swanepoel, compartió varias imágenes de la sesión en su cuenta de Instagram. Entre ellas, se encontraban fotografías donde vestía un diminuto traje de baño de dos piezas, apenas cubriendo lo esencial de su impactante figura.

Dicho look estuvo conformado por un sostén de triángulo con marcado escote, a juego con un bikini de cintura baja y una falda traslúcida con estampado de leopardo y olanes en la parte inferior.

La nueva colección de ropa de otoño-invierno de Candice destaca por sus diseños y colores uniformes, abarcando desde monokinis hasta bodysuits. La promoción en redes sociales enfatiza una estética vintage y con diseños animal print.

La belleza de la supermodelo sudafricana fue realzada con un maquillaje natural, destacando tonos bronceados y nude. Su look se complementó con un peinado glamuroso de lado, con mechones ligeramente ondulados y acomodados hacia atrás.

Candice recientemente estuvo en México para cumplir con algunos compromisos de trabajo. Según compartió en redes sociales, acudió a varios compromisos vinculados a la promoción de Victoria's Secret en la CDMX.

En Instagram, la celebridad agradeció el recibimiento que tuvo en México y destacó la colaboración con la marca. Según se sabe, visitó la sucursal de Antara, Polanco y le firmó autógrafos a los miles de fanáticos que la esperaron por horas en las afueras de la tienda.

Su viaje a México ocurre después de haber sido un éxito sobre la pasarela de Victoria’s Secret en su Fashion Show de 2025.

Candice fue una de las protagonistas del desfile, llevado a cabo en octubre pasado con estrellas de alto perfil dentro de la industria, incluidas Emily Ratajkowski, Ashley Graham, Barbara Palvin y Gigi Hadid.