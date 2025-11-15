La actriz Eiza González deslumbró a sus seguidores al subir una serie de fotografías y videos de sus vacaciones en Costa Rica.

A través de Instagram, la estrella mexicana compartió atardeceres de postal y presumió ‘bikini body’. Lució una silueta irreal ataviada en un bikini a rayas y lo combinó con un sombrero y pareo de red.

En otras imágenes irradia belleza con un traje de baño negro. También comparte fotografías en atuendos deportivos a medida y muchas postales de la majestuosa naturaleza de Costa Rica.

Eiza González viajó a Costa Rica acompañada de su novio Grigor Dimitrov, un famoso tenista profesional búlgaro de 34 años que ha sido semifinalista en tres torneos de Grand Slam: Wimbledon 2014, Australia 2017 y Estados Unidos 2019.

La pareja disfrutó de las instalaciones de Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve, uno de los hoteles más espectaculares del lugar.

Las celebridades hicieron su primera aparición pública durante el Festival de Cine de Cannes, donde se refirió a Dimitrov como “el hombre de sus sueños” y “su ser humano favorito”.

En entrevista con la revista InStyle, Eiza González confesó hace tiempo que le han negado papeles por ser “demasiado atractiva”.

“Recuerdo que dijeron en tantos proyectos: ‘Ella es demasiado bonita para el papel. Es demasiado atractiva’”.

Eiza González agregó que tuvo una crisis de identidad durante mucho tiempo y que incluso consideró afeitarse la cabeza y cubrirse más para parecer menos atractiva. También habló sobre los estereotipos que predominan en Hollywood sobre las mujeres latinas.

“Pasé por muchos problemas con mi cuerpo, con mis curvas, con mi apariencia. Fue realmente difícil. Simplemente creo que es una idea demasiado sexualizada lo que se piensa de una mujer latina. Es tan decepcionante y tan patético”, dijo.

Para la actriz, salir del estereotipo de sexy ha sido el mayor desafío de su carrera.

Eiza encontró su vocación a los 13 cuando fue inscrita en un curso de actuación en M&M Studio, dirigido por la también actriz mexicana Patricia Reyes Spindola.

Fue a los 14 que comenzó a estudiar actuación en el Centro de Educación Artística. Sólo esperó dos años para conseguir su primer protagónico en la telenovela juvenil Lola érase una vez como Lola Valente.

A los 17 dejó México para estudiar en Lee Strasberg Theatre and Film Institute en Nueva York. La vida de Eiza González dio un giro cuando se mudó a Los Ángeles en 2013. Desde entonces vive una vida de trabajo y lujo en Hollywood.